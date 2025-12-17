第二代影人張震接任金馬獎主席，他以「阿甘」名言自勉

金馬執委會公布，將由金馬影帝張震接任金馬執委會主席。張震曾6度提名金馬獎最佳男主角，並以作品「緝魂」、「幸福之路」兩度稱帝。（金馬執委會提供）

金馬執委會主席李屏賓任期屆滿，17日宣布交棒給2座金馬影帝得主張震。張震引述電影「阿甘正傳」台詞表示，會像主角阿甘一樣持續努力，同時期許下一個金馬依然很金馬。

李屏賓認為，張震在電影的好成績有目共睹且與時俱進，導演李安也表示支持，「金馬擔子不輕，很高興張震願意接受邀請、承擔重任，祝福並期許他繼續帶領金馬往前邁進。」

張震在14歲時，演出的第一部電影處女作，是已故導演楊德昌的「牯嶺街少年殺人事件」，在這部電影中，張震與父親、哥哥在該片中一同演出。張震亦正亦邪、成熟中略帶孩子氣的特質，成為他個人的風格特色。之後與他與國際級導演侯孝賢、李安、王家衛、田壯壯、吳宇森等導演合作，演藝版圖也觸及國際。曾演出「沙丘」、「龍先生」、「窒息情慾」等片。他曾6度提名金馬獎最佳男主角，並以「緝魂」、「幸福之路」兩度稱帝，並以後者提名本屆美國獨立精神獎最佳主演。

廣告 廣告

李屏賓表示，2021年接任主席後，始終惦記要繼續保持金馬獎自由、公平、開放的精神，也要承先啟後，讓年輕電影人藉此走向世界。經過這幾年的思量與觀察，心中期許金馬要保持創新與活力，主席也需年輕化，長久考慮後想起張震。

張震17日透過金馬執委會表示，今年看完影人張艾嘉製作的舞台劇，被她推動影視的熱情與堅持感動，當收到李屏賓邀請接任主席的訊息時深感意外，但透過李屏賓與金馬執委會執行長聞天祥的解說後開始思考，除了演戲是否還能做更多。

張震引述經典電影「阿甘正傳」名言「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道。」他表示，「我不應該推辭，或許我就是該像阿甘一樣，繼續跑下去，期許下一個金馬依然很金馬。」