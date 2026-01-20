第二任期執政周年演說又提台積電 川普喊話關稅有助加強美國國安

白宮在社群平台發文，重申美國總統川普的目標：讓美國再次偉大。

美國總統川普第二任期滿周年，他今天（21日）在白宮的新聞簡報會上現身，細數政策成果，也再次提到包括台積電、蘋果、輝達等企業承諾，要擴大對美投資。（戚海倫報導）

白宮發言人李威特在新聞簡報會前，突然發文宣布，會有「特別嘉賓」加入。之後美國總統川普也現身白宮新聞簡報室。川普點名承諾擴大投資的企業，包括蘋果公司、輝達、台積電、日本軟銀、嬌生集團、美光、通用汽車、福特汽車、日本汽車製造商本田等等。川普也強調，他上任以來祭出的關稅措施，有助於加強美國國家安全，帶來龐大稅收。

美國最高法院去年11月5日針對川普總統對等關稅案進行辯論，至今沒有作出裁決。川普今天說，「正在焦急等待結果」，如果政府輸了，可能必須盡力「把錢償還回去」。他喊話最高法院做出正確決定，強調「如果他們不這麼做，問題就來了」。

美國有線電視新聞網CNN報導，對川普總統來說，最終的責任還是在前總統拜登。從移民到通貨膨脹，甚至更廣泛的話題，川普今天的演說，一再提到拜登，還批評拜登是美國有史以來最糟糕的總統。