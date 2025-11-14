第二作戰區發揮專業部隊效能 全方位馳援救災

第二作戰區立即整合轄內救災兵力與機具，投入各項災後復原工作。(第二作戰區提供)

記者林中行／花蓮報導

鳳凰颱風帶來強降雨，導致花蓮萬、鳳林、光復地區出現重大災損，第二作戰區立即整合轄內救災兵力與機具，投入各項災後復原工作。

第二作戰區表示，截至十四日已派遣官兵整備投入救災兵力約一千零七十九人次，各類型機具、車輛計推土機等十九項一百二十五件；同時，為加速災後復原，已由第四、第五作戰區跨區增援工兵部隊及重機具，協助道路搶通、清淤及家園環境整理，以實際行動展現國軍守護家園的效率與決心。

第二作戰區指出，為精準投入及整合兵力，除偕同當地鄉、鎮、村長現地勘查及運用無人機空勘外，並透過運用部隊覺知應用套件（TAK）及無線電機，建立救災共同圖像，以及整合地方政府應變中心及警、消單位災情資訊，共同提升整體救災效能。

第二作戰區強調，國軍守護地方民眾從未缺席，將持續發揮專業部隊效能，全方位投入救災，另，將配合地方政府需求彈性調整兵力與機具，確保災後復原任務遂行，全力協助災民早日恢復正常生活。