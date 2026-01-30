第二例！國民法官首宗「境外殺人」判他7年有瑕疵 高院撤銷發回北院「重來」

在泰國參與殺人的周昱帆一審判7年，二審撤銷發回重審。資料照。侯柏青攝



台灣毒販王紘騰因毒品交易糾紛，在泰國行刑式槍決44歲台灣通緝犯石茂強，王紘騰等3名共犯案發後逃亡柬埔寨，只有負責「遞槍擦血」的25歲周昱帆返台投案。台北地院國民法庭認定，周昱帆構成「幫助殺人罪」，判7年有期徒刑；全案上訴後大逆轉，高院今天認定判決違背論理、經驗法則，撤銷發回北院，本案將重行國民參審程序。

國民法官被發回的首例出現在新北地院，無照男黃國維吸食喪屍煙彈等毒品後，飆車闖紅燈撞死年輕警員黃瑋震殉職，一審國民法官重判18年6月，全案上訴後，去年底遭二審撤銷發回，新北地院將重啟國民參審程序。

廣告 廣告

調查指出，台灣通緝犯石茂強當年逃往泰國，與在泰國開設大麻店的王綋騰（時年42歲）有毒品生意往來，周昱帆（時年24歲）為王紘騰的員工，許峯源（時年43歲）是王的國中同學，林廣原則是石茂強、王紘騰的共同朋友。

其後，王紘騰和石茂強因毒品衍生糾紛，王紘騰指示周昱帆、許峯源於2024年2月24日搭機前往泰國，翌（2/25）日凌晨抵達王紘騰的曼谷租屋處，3人和另名共犯林廣原相約一起和石茂強談判。但石茂強揚言對王紘騰的泰國女友Piyanuch Thammarat（暱稱糖糖）不利，王紘騰持槍朝石男的太陽穴開槍，石男頭部中彈倒地。

台籍通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，臉書經常貼出重機的照片。翻攝自石茂強臉書

其後，王綋騰將槍枝放回租屋處2樓周昱帆房間內的槍盒裡，石男倒臥血泊時不斷掙扎呼救「救命啊...兄弟對不起、對不起」，王紘騰幾分鐘後就指示周昱帆繞回房間拿手槍，再次於凌晨4時15分朝石男左後腦開第2槍，石男當場死亡。案發後，王綋騰指示周昱帆和許峯源幫忙清洗血跡，另名共犯林廣原則開車棄屍，王紘騰期間還嗆聲「我在他身上賠那麼多錢，幫個忙卻推三阻四的」，其後，王紘騰4人和糖糖一起逃亡柬埔寨避難。

本案在泰國曝光後，周昱帆於同年2/26搭機返台投案，主嫌王紘騰等3人則逃亡柬埔寨，糖糖被泰國警方拘捕。台北地檢署依殺人罪起訴王紘騰和周昱帆，另通緝兩名男子許峯源、林廣原。本案成為國民參審制上路以來，首起「境外殺人案」。

不過，檢方雖然主張周昱帆是共犯，但北院國民法庭審理後，認定他只構成「幫助殺人罪」，去年判處7年徒刑。全案上訴高院後卻出現轉折，高院認為一審判決違反經驗論理法則，另有被告主張的應調查未調查狀況，今天逆轉發回北院，本案將交由國民法庭捲土重來。

在泰國發生的石茂強槍擊命案蒐證現場。翻攝網站

更多太報報導

雙學位役男枉死台64 ！ 政大學務長憶優秀過往：是我們想培育的人才典範

偷鞋大盜法庭國台英三聲飆罵 檢座看不下去自動分案偵辦

嫌吵！台南廚師「36刀砍鄰」 殺紅眼...頸、胸全身捅洞