第二例！政院不副署《眷改條例》 卓榮泰：為個案修法違反平等原則

行政院長 卓榮泰。李政龍攝



立法院16日三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》修正案，將老舊眷村定義時限從1980年放寬至1996年，並增「有改建之必要」條款，遭質疑圖利，恐掏空國庫2000億元。對此，行政院長卓榮泰今（2/6）表示，針對特定個案修法，明顯違反平等原則，也對國軍眷改基金造成財務負擔，嚴重侵犯政院施政計畫，因此，他決定不副署該修正案。

卓榮泰今受訪表示，立法院這次針對《國軍老舊眷村改建條例》的修正，是完全針對一個特定的個案所為的一個修法的動作，這明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對國軍老舊眷村改建基金財務也造成負擔；嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。

卓榮泰強調，爲了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，他基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，所以決定這不副署《老舊眷村改建條例》修正案，這是一個重大的決定。

行政院發言人李慧芝補充表示，該修正案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

李慧芝指出，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此卓榮泰院長已基於《憲法》賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。

