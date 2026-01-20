「第二個蔡英文」哭了！回憶9個月談判歷程 楊珍妮落淚笑談：我真的太愛哭了

台美關稅協議談妥，行政院副院長鄭麗君等人今（20）日召開記者會說明，其中，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員楊珍妮繼昨（19）日在桃園機場哽咽拭淚後，今日於記者會中再度落淚，表示一路走來有政府團隊的支持，做了有意義的事情，她很感動，「我真的太愛哭了」。

實際上，楊珍妮是前總統蔡英文任內就重點培養的國際談判人才，如今的楊珍妮，恰如當年負責對外談判WTO的蔡英文。「第二個蔡英文」哭了，可見談判場上壓力之大，格外引人關注。

楊珍妮今日在記者會中表示，這9個月的談判中，因為高層總統、副總統、國安團隊及行政院給談判團隊很明確的政策、立場等談判方向，該堅持的鄭麗君一定會堅持，該爭取一定要爭取，所以有今天的成果，她也在這個時間點，除了謝謝長官給團隊的支持和指導之外，也特地感謝其他相關單位對經貿談判辦公室的協助，更感謝經貿談判辦公室同仁日夜陪伴她。

楊珍妮說，上周簽署投資MOU後，她的朋友還有業者就寫信給她說，回來了就可以休息了、大家可以聚餐了，但她告訴對方，這輛火車開出了這個tunnel（隧道），看到了曙光，但是還沒到站，還有一個對等貿易協定還沒簽署。

被問及今日與昨日兩度流淚，楊珍妮說，下飛機的時候，沒有預期到行政院長卓榮泰跟秘書長張惇涵來，看到他們真的像回到家裡，只差一點沒有擁抱，因為不太好意思，這一路走來有他們的支持，她很感動，「touch my heart」。她這個人很愛哭，想到同仁日夜陪伴，楊珍妮落淚說，「我真的太愛哭了」。

楊珍妮提到，尤其昨天在機場上看到這麼多傳統產業，他們這麼感謝團隊，就覺得她做得是一件有意義的事，「我們應該要更努力地去往前走」。會後，卓榮泰、張惇涵都主動上前和楊珍妮擁抱。

