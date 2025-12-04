第二個DeepSeek？郭正亮揭「這家中國AI公司」震撼科技圈：市場估值有噴發潛能

美國近來對人工智慧（AI）晶片是否應出售到中國的爭論持續激烈，然而，前立委郭正亮指出，中國科技發展速度已讓英國媒體《經濟學人》感到無比焦慮，最新一期的《經濟學人》報導稱，中國晶片產業在2026年會大放異彩，會讓全世界感到吃驚，即便美國對中國做種種限制，可是中國仍不斷創新。

郭正亮在個人YT指出，《經濟學人》列出一張比較圖，顯示目前輝達的B200晶片全球領先，市占率高達60%，AMD的MI300X則有35%，但後面則是中國自主研發的AI晶片，如華為升騰910B、Hygon BW1000，以及寒武紀Siyuan590等。

郭正亮提到，中國在其他科技領域的追趕情況類似，例如電動車與LED產業，一開始市占率可能僅10~15%，可是在未來幾年迅速大爆發。尤其中國政府考慮到人工智能晶片的風險問題，所以更鼓勵廠商用中國晶片。

郭正亮還引述財經作家游庭皓的臉書貼文表示，中國AI新創公司「Moonshot AI」最新推出的Kimi K2 Thinking晶片，再度震撼科技圈，該晶片智能指標衝到全球第二，緊追GPT-5.1，結果它花的成本竟然只有460萬美元。

郭正亮說明，這可以說是Deepseek之後，再一次引發全世界眼睛為之一亮的人工智能晶片，因為Kimi K2非常便宜，而且它是開源晶片，所以有越來越多第三世界國家（如東南亞）開始願意使用Deepseek、阿里巴巴的Qwen，那也願意用Kimi K2。除此，美國一些公司因為想發展自身系統，它不要用閉鎖系統（如GPT），要用開源系統，其他由內部自己寫程式，這種情況可能越來越多。

郭正亮表示，市場對OpenAI的估值達5000億美元，結果中國Moonshot估值只有33億美元，這完全不合理，也就是說，中國大語言模型的市場估值有往上噴發的潛能，未來勝負難料。

