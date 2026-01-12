第二區穩定 第八區前後任對決

國民黨籍台東縣議員楊招信（舉手者）具農業背景，長期關注農業政策，已表態爭取連任，目前尚未有挑戰者浮上檯面。（蕭嘉蕙攝）

國民黨籍台東縣議員鄭崗山（前）表態爭取連任，下屆選舉有機會第三度與前議員江堅壽正面對決。（蕭嘉蕙攝）

今年邁入地方大選年，台東縣第二及第八選區議員選情漸趨明朗。第二選區由現任國民黨籍議員楊招信爭取連任；第八選區則有機會第三度上演前後任對決，由前議員江堅壽挑戰現任縣議鄭崗山，預料將是短兵相接的激戰。有趣的是，楊招信與鄭崗山出身同村，自代表會時期便相識，交情深厚，加上選區皆涵蓋卑南鄉，被形容是「兄弟爬山、共同努力。」

卑南鄉是台東縣釋迦生產重鎮，全鄉共轄13村，以賓朗村為界，美濃、初鹿、明峰、嘉豐俗稱「北4村」，正是楊招信的本命區。楊生於明峰、居於初鹿，具深厚農業背景，歷任農會代表、理監事、台東地區農會理事長，現則任台東縣農會理事長，是少數深耕農業政策的「專才型議員」。

回顧本屆選舉，在涵蓋卑南鄉及延平鄉的第二選區，時任卑南鄉長許文獻代表民進黨參選，對決國民黨籍、時任台東地區農會理事長楊招信，楊在卑南鄉取得優勢勝出。隨著許文獻回鍋投入鄉長選舉，下屆議員選情相對單純，目前尚未有明確挑戰者浮出，後續情勢地方仍持續觀察。

屬原住民選區的第八選區則涵蓋卑南鄉及蘭嶼鄉。現任國民黨籍議員鄭崗山，自第18屆蟬聯4任卑南鄉民代表，其中第19、20屆任副主席，而第20屆主席正是楊招信。兩人從代表會到縣議會共事多年，協力爭取資源，情如兄弟。

鄭崗山上屆從鄉民代表轉戰縣議員，以無黨籍身分參選，與爭取連任的國民黨籍老將江堅壽、親民黨女將林昊宜形成「三腳督」，鄭以187票之差勝出。任內督促縣政、爭取資源、保障原民權益，獲得肯定；不過，本屆鄭、江再度對決，江雖落敗，但雙方得票差距縮小至105票。

面對下屆選舉，鄭崗山拚連任；江堅壽選後持續深耕基層，並任立委鄭天財台東服務處長，受支持者勸進，有意再次參選，第八選區將再現前後任對決的修羅場。