第二十九屆沙縣小吃旅遊文化節暨第三屆海峽兩岸美食嘉年華在沙縣舉辦

▲第二十九屆沙縣小吃旅遊文化節暨第三屆海峽兩岸美食嘉年華在三明市沙縣區開幕。

【本報大陸新聞中心報導】第二十九屆沙縣小吃旅遊文化節暨第三屆海峽兩岸美食嘉年華日前在福建省三明市沙縣區啟動，美食展現場人頭攢動，沙縣本地的燒麥、板鴨、玉糕等美食飄香，其中也包括久已聞名的臺灣美食：大腸包小腸、鹽酥雞、蚵仔煎等，讓項場許多慕名而來的吃客、遊客大飽「口眼之福」。

來自臺灣的黃品傑，今年是他第一年參加美食展，他說看起來第二十九屆沙縣小吃旅遊文化節暨第三屆海峽兩岸美食嘉年華開街儀式非常熱鬧滾滾，這次他也從台灣帶來了自己創新的香蔥肉卷。這款產品她們在臺灣已經賣十幾年了，主打的就是現烤現賣，很多吃客都說口感很不錯，越吃越想吃！

廣告 廣告

▲沙縣小吃旅遊文化節中各參賽隊員在烹飪菜品，熱火滾滾。

據瞭解，本屆活動以「食賞沙縣 味你而來」為主題，精心設置了美食展銷、非遺展示、廚藝交流等多項特色活動，活動將持續至12月15日，共規劃設置美食展位約300個，其中沙縣本地老字型大小企業及美食展位30個，各地老字型大小企業及美食展位30個，臺灣美食展位30個，讓更多民眾與遊客近距離感受兩岸美食與文化盛宴。

活動依託沙縣區海峽兩岸交流基地平臺，以美食為橋樑、青年為主體，共開展政務交流、兩岸互動、美食展示、文體共融等22項系列活動，著力打造一場聯結兩岸、凝聚共識的標誌性美食文化盛會。兩岸約300個展位齊聚一堂，集中呈現中華美食的博大精深與多樣風采，構築起以「食」會友、品味鄉情、深化融合的互動平台。

▲沙縣小吃旅遊文化節裡面各類美食都很吸音來自各地的食客。

沙縣小吃近期也積極搶灘跨越到台灣積極展店，引起陸委會的特別關注。今年5月，經沙縣小吃同業公會品牌授權，首批9家沙縣小吃門店預計陸陸續續在臺北、新北、桃園、台中等地開業。

大陸福建省近期也出臺系列政策，支援臺胞參與沙縣小吃產業發展，三明市每年提供200個名額，免費為台灣有興趣加入開「沙縣小吃」的人開展涵蓋沙縣小吃技藝、中式烹飪、茶藝、短視頻製作等14類職業技能培訓，助力台青紮根福建、創業發展。（照片記者蔡叔涓翻攝）