【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】散文獎決審委員林俊頴：回到初心，平實的筆寫下人世曲折
〔記者謝麗笙／台北報導〕林俊頴表示，「今年此獎交出一張很耀眼的成績單。十五篇決審作品有過半是寫家庭的愛恨情仇，另一重點是寫女性的身體和疾病。評審時，第一考慮是如何讓此具指標性意義的獎，能發揮它更大的意義；其次，能傳達對於散文書寫更正面的訊息。一如福婁拜作品標題〈簡單的心〉，其實一點都不簡單，散文比起小說，是不是更應該回到初心，去想為什麼要寫？為誰而寫？另外，南美洲有一句諺語是這樣說的：上帝常用曲折的筆寫下坦途。今年五位得獎者將這句話顛倒過來，是用最平實的筆寫下人世間的曲折、人與人之間的深刻感情。散文不一定要很斧鑿，不一定非得設計或繁複雕琢，請讀讀這些文章，他們用平凡寫出了驚滔駭浪，請大家告訴大家這些作品有多棒。」
更多自由時報報導
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎首獎劉大芸：觸碰藝術倫理的神祕界線
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎首獎吳浩瑋：我想當大家一眼就可以看出來的人
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎二獎韓曌：世界殘酷，願以真誠縫補傷痛
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
其他人也在看
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 9 小時前
新北觀光工廠勇闖一夏 親子闖關體驗熱鬧登場
（記者陳志仁／新北報導）2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」8日在MITSUI OUTLET P […]引新聞 ・ 4 小時前
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/08獎號一次看
台彩今（8）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：07、08、09、26、34。．39樂合彩：07、08、09、26、34。．3星彩：773。．4星彩：24台視新聞網 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎二獎陳信傑：用小說和自己和解，寫出低潮中的奮力一搏
以〈鸚形目〉獲得本屆短篇小說獎二獎的陳信傑說，雖然接到得獎電話通知時已從Whoscall看見來電顯示為《自由副刊》，「但我還是開心得在飯店櫃檯後轉圈圈。」從事飯店業的他近年諸事不順，除了因去年車禍導致工作中斷之外，得獎作結尾提及的火災也真實存在於他的生活中，「我前幾年在高雄租屋，住在一位退休人士家中自由時報 ・ 7 小時前
威廉王子「急奔公廁」影片瘋傳！ 巴西網友讚樸實：連政客都不敢上
英國威廉王子（Prince William）向來親民，近日他出訪巴西里約熱內盧，與當地民眾踢足球、打沙灘排球，毫無架子。一段他走入當地公廁的影片，在網路上瘋傳，巴西網友狂讚他樸實，直呼：「連巴西政客都不敢上公廁！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
舊太陽能板正面臨汰換期 專家：導入新技術時機成熟可大幅提升
中研院關鍵中心研究團隊突破鈣鈦礦太陽能電池技術，成功將其與矽基太陽能電池疊層結合，光電轉換效率可望超過31%，遠高於目前市售產品22至24%的效率！專家指出，鈣鈦礦材料具有極高吸光係數，僅需幾百奈米厚度即可完全吸收太陽光，與矽基材料互補。這項技術若成功商業化，將能在不增加土地使用面積的情況下，提升台灣太陽光電產量約50%，為台灣綠電供給帶來顯著幫助。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
佛光山書展暨蔬食博覽會 8日開幕
「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」11月8日到14日，於佛光山佛陀紀念館盛大登場。品觀點 ・ 6 小時前
雲林風箏衝浪公開賽登場 210名選手競技
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚雲林縣，210名選手在海上追風秀絕技。中央社 ・ 9 小時前
彌陀虱目魚節「藍綠委搶海線票」！ 台下互動熱「綠委4缺1」
高雄市 / 綜合報導 高雄彌陀虱目魚節今天登場，有意角逐高雄市長大位的藍綠立委，也都到場，來海線搶票，台下互動備受關注，但被發現綠委4缺1，林岱樺表示，因為行程來不及才沒有參加，而場邊也有諧音梗小插曲，彌陀區主場立委邱志偉，笑說要和三位有意參選的立委，保持一樣距離，來表達中立立場，馬上被邱議瑩笑說，這裡是彌陀，不是中立(中壢)。立委們一肩扛起擔擔子，兩邊裝滿虱目魚，滿載而歸的樣子看起來好開心，有意角逐高雄市長的藍綠立委許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆，參加彌陀虱目魚節活動，排排站一個接一個進場，拿起虱目魚對鏡頭合影，台下互動也受到關注。藍綠立委四人台下坐一排有說有笑，場邊還有諧音梗小插曲，立法委員(民)賴瑞隆說：「欸，你要喊凍蒜(當選)喔，趁許智傑不在。」立法委員(民)邱志偉說：「這是我的主場，要跟三位保持同等距離，表示我中立。」立法委員(民)邱議瑩說：「這裡是彌陀，不是中立(中壢)。」立委邱志偉笑說要和三位保持一樣距離，表達中立立場，立法委員(民)賴瑞隆說：「我們一樣照著我們既有的步調，穩健前進，像今天來到虱目魚文化節，也希望我們持續努力，讓我們高雄更進步更好。」立法委員(民)邱議瑩說：「不管誰出線，我們都希望大家還是能夠團結在一起，共同為高雄努力。」立法委員(民)許智傑說：「我比較屬於最大公約數，所以我會繼續努力。」立法委員(國)柯志恩說：「誰出線，我想我們都是君子之爭，我們用最大競爭力，大家來看看，如何幫高雄做到最好。」藍綠有意爭取高雄市長一職的立委都來海線搶票，但看不見民進黨立委林岱樺，近期他被發現高雄活動有綠委4缺1情況。1日衛武營萬聖節，林岱樺在岡山造勢沒去，這次虱目魚節又沒現身，難道有原因，林岱樺陣營表示本來要出席，但行程來不及才沒到場，不是故意不到。民進黨高雄市長初選越來越近，各參選人一舉一動和互動，都被緊盯著看。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
驚悚！吃安眠藥醒來竟在精神病院？藥師曝離奇過程「暖心籲1事」
驚悚！吃安眠藥醒來在精神病院？藥師曝離奇過程籲1事造咖 ・ 1 天前
惡作劇! 年輕人朝煎台亂丟洗衣球 業者憂恐釀食安危機
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導年輕人惡作劇，竟把無聊當有趣。台北市信義區一間自助餐店的煎台，突然竄出白煙，老闆調監視器看才發現，原來是一群年輕人在隔壁娃娃機店，夾到一盒洗衣球後，因為好玩，就亂丟在煎台上，業者擔心，如果有客人把東西吃下肚，造成食安問題，誰來負責？民視 ・ 8 小時前
中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員
中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也選出35位的一般選任委員，包括唐嘉鴻、黃渼茜等現任運動員。 一般選任委員當...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
龍津高中校慶迎波蘭姊妹校 大隊接力「Just for fun」跑出國際情誼
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立龍津高中迎來創校24週年校慶運動會，今年特別因應姊妹校波蘭波茲南「互傳媒 ・ 8 小時前
連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面
台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
謝侑芯死因不明！閨密赴大馬「追真相」遭酸蹭熱度 氣炸了發律師函反擊
網紅「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞五星飯店猝逝身亡，引發各界關注。她的閨密好友「最強奶媽」之稱的謝薇安在事件爆出後，第一時間奔赴大馬追查真相，怎料卻遭部分網友質疑「蹭熱度」、「博版面」，甚至散布惡意謠言。對此，謝薇安6日晚間正式透過律師發出聲明與律師函，強調自己「從未藉此牟利」，呼籲外界停止不實攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
巧奪天工！屏東力里圳進水塔 遺世獨立保護供水一世紀
日本水利工程師鳥居信平在100多年前為屏東平原打造兩座伏流水圳，至今仍然供水，屏東縣政府今天舉辦「力里圳」百年落成紀念活動，鳥居信平之孫鳥居徹、鳥居信平故鄉靜岡縣岱井市前市長原田英之特別來台參加，屏東縣長周春米和他們一同步入溪床，直擊藏在石壁中的進水塔，聳立溪床的雄偉建物，看似遺世獨立，卻成為「供水自由時報 ・ 6 小時前
90歲黃春明寫「山爺」 誓言一直寫下去
（中央社記者邱祖胤台北8日電）現年90歲的黃春明至今筆耕不輟，最新小說集「山爺」今天在台北博客來書店舉行新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。中央社 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪：哈哈台記者用七年發酵文字，變身麵包超人
身為彰化女兒，北漂台北求學，然後回鄉體驗麵包學徒的生活，再北漂留在台北從事媒體傳播工作，平常擔任哈哈台街訪記者的洪倪說，此次得獎作〈麵包超人〉其實是一個歷經7年醞釀沉澱，並且不斷修改的作品，一開始只是想記錄自己做麵包學徒時的生活經驗，後來便把腦子裡隨時冒出來的想法記錄在草稿上。她說自己當時手上制式化自由時報 ・ 6 小時前
神圳國中歡慶創校20週年 校慶運動會暨園遊會熱鬧登場
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立神圳國中於今(8)日盛大舉辦創校20週年校慶運動會暨園遊會，全校師互傳媒 ・ 8 小時前
高爾夫》日本菁英賽，荒木優奈五十四洞追上奈紗
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】日本女將荒木優奈（Yuna Araki）十一月八日在滋賀縣的Seta Golf Course-羅開Golf 頻道 ・ 8 小時前