【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】新詩獎決審委員焦桐：以鮭魚比喻詩作語感，談創作「孤獨的決心」
〔記者董柏廷／台北報導〕焦桐致詞時，以鮭魚為喻，談論詩作的語感與創作現象，他笑說：「今天中午忽然想吃鮭魚，就買了一包北歐鮭魚，裡面放滿香草、迷迭香和鹽，感覺這個北歐來的鮭魚『聳』到爆。」他以此比喻詩作過度堆疊形容詞與副詞，卻缺乏整體方向，「好像讀到一首很三八的詩」。
焦桐表示，今年評審新詩獎時「非常驚豔」，許多作品成熟且語感出色，「我多麼希望那些詩是我寫的，亦可見主辦方的用心與專業。」他並指出，文學創作是一條寂寞的遠路，「想走得遠，必須有孤獨的決心。」同時鼓勵未獲獎者不要灰心，「文學獎就像擂台上擲骰子，評審結構一調整，結果就完全不同」。焦桐最後感謝所有參賽者帶來豐富的閱讀體驗，強調文學獎不僅是競賽，更是彼此交流與學習的契機。
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎首獎劉大芸：觸碰藝術倫理的神祕界線
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎首獎吳浩瑋：我想當大家一眼就可以看出來的人
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎二獎韓曌：世界殘酷，願以真誠縫補傷痛
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
