【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
〔記者凌美雪／台北報導〕黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。
黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目〉勾勒了當下人們最關注的寵物與人的關係，並寫出同志伴侶間的情感，筆法哀而不傷；栗光〈女兒〉，議題很前衛，寫的是一個森林小學，有一天，女兒突然變成海參，探討了人跟物之間的演化以及思考生化人等問題；張嘉祥〈阿媽蛞蝓〉，寫的是人對故鄉的一種非常深刻的依戀，無限而滾燙的鄉愁；羅毓嘉〈走廊的燈閃過五下才滅〉則用非常懷舊的氛圍，描述了好幾位同志的生命歷史，並觸碰了愛滋議題。她也引述決審伍軒宏所說：「這屆入圍決審小說，品質高的不少。未得獎作品中，有的內容豐富、事件繁多，適合寫成長篇。另兩篇以語言為主角，極富巧思，希望大家都可以繼續寫下去。」
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎首獎劉大芸：觸碰藝術倫理的神祕界線
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎首獎吳浩瑋：我想當大家一眼就可以看出來的人
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎二獎韓曌：世界殘酷，願以真誠縫補傷痛
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
