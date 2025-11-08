【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎首獎翁佩嫆：用文字幫澎湖鄉親拍照
〔記者謝麗笙／台北報導〕五位決審一致給出最高分的首獎作〈菊島菜菜子〉，是翁佩嫆第一次投稿林榮三文學獎。決審吳鈞堯讚其「讀來愉快，純淨自然，充滿溫馨陽光」，出身澎湖的翁佩嫆說，想記錄在家鄉經歷的故事，「我想把這些善意寫下來。」
「菜菜子」其實是翁佩嫆對許多澎湖女性長輩的妙稱，來自媽媽的「電頭毛店」老主顧多名為「白菜、高麗菜、冬瓜」等菜的系列名字。開店是媽媽生命的轉捩點，而翁佩嫆近兩年開始自己的創作，由自身故事出發，追溯回媽媽二十多歲開店的經歷，長達一年間偷偷採訪，回家時吃著飯，偶爾拋出問句，「媽媽不知道我出賣了她。」翁佩嫆以極好的記憶力為引，加以曾任科技線記者的訓練，「把小時候的記憶傾倒出來」，目前已累積五十多篇相關作品，「隨著年紀愈來愈大，那些記憶一定會忘記。」
暖色調如得獎作之外，翁佩嫆也寫過痛苦的文字，會等度過難關之後再發表，「得先把自己的人生處理好。」此外，她寫散文亦重真誠，「要坦承自己無論正面或負面的情緒，就像《鬼地方》不怕得罪永靖鄉親。散文的真誠更是重點。」幼時曾因城鄉差距感到文化衝擊，現在的翁佩嫆想寫出「自傲和自哀」外另一條路，一如〈菊島菜菜子〉背景有點哀傷、卻仍有其美好的澎湖模樣。
