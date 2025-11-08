【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎三獎羅毓嘉：神如何照看戰爭底下的人民？
〔記者蔡佩盈／台北報導〕同時獲得本屆新詩獎與短篇小說獎的羅毓嘉，描寫以巴戰爭為主題的〈耶路撒冷〉奪得新詩獎三獎，探討宗教、人道與倫理之間的複雜難題。此詩由小孩的視角述說戰爭日常：第一天出門尋找食物，與子彈和死亡擦肩而過，空手而歸；第二天又回到詩作開頭——與戰爭共存的生活場景，每一天都殘酷得不忍直視。談起作品，羅毓嘉說，他不止關注以色列與巴勒斯坦的長期紛爭，也曾創作烏俄戰爭的作品。透過此詩，他希望能提出難以回答的大哉問——做為宗教聖城的耶路撒冷，同時匯聚猶太教、基督教與回教信仰，神如何照看這些戰爭底下的人民？為何人們會因為意識形態或政治利益的差異而殺人呢？這樣暴力的行為，卻未隨歷史演進或空間限制仍頻頻發生，是人類的永恆謎團，羅毓嘉強調，但願世界和平。
平時常擔任文學獎評審的羅毓嘉表示，投稿給〈自由副刊〉後，剛好看到林榮三文學獎的徵文啟事，於是寫出這首詩投稿，很開心可以獲獎。另外，由於獲獎短篇小說主題與愛滋相關，獎金將會捐一部分給愛滋相關機構，提供不同面向的支援協助。
