【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎佳作林佳儀：一首寫給「媽媽」的詩，包括身為母親的自己

第二十一屆林榮三文學獎新詩獎佳作林佳儀。(記者陳奕全攝)

〔記者李珞玟／台北報導〕林佳儀以〈昨日的航行〉記錄自己在照顧母親時，對於年華老去、疾病降臨的種種疑問。詩中聚焦為母親洗沐、哄睡的場景，以「年老的嬰兒」的意象，刻畫從自己曾經是嬰兒到如今的照護者，這宛如「輪迴」的身分轉換。她說，這是一首寫給「媽媽」的詩，這個「媽媽」指涉的包括當年孕育自己的母親，以及如今身為人母、照顧母親如幼嬰的自己。

林佳儀自陳，對於母親有愛，卻也有距離感。媽媽就像那個世代的人，不曾把愛說出口，母女倆印象中也從不曾牽手、勾手、擁抱，照護時卻常涉及肢體的碰觸。「為什麼身體健康時，我們沒有辦法展現愛，只有在身體病弱的時候，才有這麼親密的接觸？」另外，做為兩個女兒的母親，林佳儀也反思，為什麼明明對孩子充滿了愛，卻隨著孩子長大有了更多要求，彷彿加上許多但書。「我們都很貪心，都想要更多，卻忘記了當初孩子剛出生的時候，我們對只有純然單純的愛，只要孩子健康、開心、幸福就好，為什麼現在這麼貪心？」〈昨日的航行〉沒提供解答，而是坦然地記錄了這種種複雜的親情心思。身兼老師、學生、母親等多職，林佳儀笑說自己的寫作就是「夾縫中求生存」。平時趁沒有課或下班時寫作，但真正能寫的時間還是很少，必須先在腦中進行，並制定計畫。她關注女性議題，多從私經驗、私角度出發，目前正持續累積作品，或許一、兩年後就能集結成冊。她坦承，寫作是孤獨的，詩又小眾，因此有人閱讀、有人喜歡便覺可貴，她很感謝評審陳思嫻的鼓勵，也很感謝林榮三文學獎持續舉辦，「鼓動我們這些孤獨的書寫者。」獎金她打算存起來，買書來看。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎首獎劉大芸：觸碰藝術倫理的神祕界線

【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎首獎吳浩瑋：我想當大家一眼就可以看出來的人

【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎二獎韓曌：世界殘酷，願以真誠縫補傷痛

【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了

