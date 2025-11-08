【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎首獎吳浩瑋：我想當大家一眼就可以看出來的人
〔記者孫梓評／台北報導〕連續四年獲獎，吳浩瑋今年以〈一起回家〉奪得新詩獎桂冠。獲獎後他在致詞時表示：「這是我站上講台第四次了，但是是吳浩瑋第一次拿到麥克風。吳浩瑋其實非常害怕。因為吳浩瑋以為文學偶爾可以讓他變酷，但他每一次都講不出什麼酷話來。吳浩瑋其實非常愛慕虛榮，如果你讀過他這四年來的作者簡介與得獎感言就會知道，他很討厭談論自己的寫作觀。因為他覺得那很土。無論去談文學如何神聖與否，骯髒與否，或拯救或毀滅自己與否，都太土了。明明他已經用盡全力，用作品去說這些，其實沒有必要再講一次。所以吳浩瑋只想把這個獎獻給他自己。吳浩瑋會繼續寫好看的東西，不為什麼，因為這是吳浩瑋會做的事。謝謝大家。」
現職媒體工作，吳浩瑋喜歡把有別於「人物訪問稿」的「各文類創作」投遞到文學獎參賽，彷彿是一份暑假作業。他說，「寫詩時，我只要讓我自己快樂就好。」而不若散文或小說，需要交代敘事、操作技術。也因那快樂的回饋很即時，他從得到念想到完成作品，時間極短，也許兩三天，最長不超過一週，「我很容易覺得以前的東西寫得不好，甚至只是昨天剛完成的作品。」身為獲獎常客，他寫作時會揣摩評審的想法，「不是要很用力去勾織一些意象，就像寫專訪，也會需要知道讀者是誰。評審也不會想要最用力的東西。所謂用力，不是那麼外顯的。」獲獎作品〈一起回家〉，源自他身邊朋友遭遇，詩中舞台來自他就讀中學時，學校圍牆設有防攀爬的倒刺，「我就讀的中學，有一片充滿倒刺的圍牆，防止學生攀牆，我當然沒有逃出去過，但我常想像，有一天可以逃出去，直接走路走回家。這首詩就是我想像自己逃出倒刺的感官體驗。寫到最後，並非寫倒刺本身，而是逃出之後，短暫的自由的幻覺，就像詩裡寫他們終究要回家，中學時的生活是家跟學校之間的兩點一線，我寫的就是兩點之間的那條線。對我來說，那條線就是短暫的自由的幻覺。因為那兩個點，都有些許痛苦與榮耀，都不是快樂或自由的。」他說自己寫作的養分，來自小時候看的卡通，比如《真珠美人魚》，「可能她們都在唱歌吧。我的詩就比較注重聲音。」說完，又彷彿覺得這不是足夠正式的答案，於是補充：「其實養分反而不是文學，我很喜歡動畫或音樂，比我在文學中花的時間更多。」比如至今還是很喜歡西尾維新「戲言系列」。他說，「那語言確實不像純文學那麼洗鍊，但每次讀它，都會回到高中自習課的晚上，能讓我回到高中自習課的東西，就是最靠近我的養分吧。」他自覺早最接近創造的瞬間，比如「很多人會用初音的東西去寫歌」，「我覺得那超酷的，不需要有自己天生一副歌喉，只需要旋律，這些人懂電腦，就可以做出非常強大且有能量的作品，對我來說，那就是創作最原始的核心，它甚至不是透過天分，而只是很直覺地輸出。」至於致詞中所提到的「愛慕虛榮」，「我很追求某種權力感。國小時舞蹈社的同學，公演時不用來上學，我看著那些空掉的座位，好羨慕他們不用來上學。那是一種權力宣示。好像在對你說，我有一個厲害的能力，透過這能力，我可以跳脫一些平時的規則。這件事我一直很嚮往。假如有另一個工具讓我可以很輕易地跳脫平常，獲得權力感，我說不定會放棄文學？」「但得到那權力之後呢？」他誠實地說：「滿空虛的。」為了填補那永恆的空虛，我想他會繼續寫吧。他說，首獎獎金可能考慮拿來製作自己的書；他說，為了不讓寫作的快樂太即時消逝，他打算寫長篇，好固定自己在一段較長的時空之中。關於寫作，他說，「我不會想當得到最高分的人，但我想當大家一眼就可以看出來的人。」
更多自由時報報導
第21屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單出爐
MLB》缺席世界大賽原因曝光 道奇牛棚大將費西亞沉痛宣布女兒過世
台灣大買家出手！成「這國」第2大出口國 白蝦也不跟宏都拉斯買了
重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說
其他人也在看
阿富汗巴基斯坦和談破裂 塔利班政府：將維持停火狀態
阿富汗塔利班(Taliban)政府發言人今天(8日)表示，與巴基斯坦之間的和平談判破裂，但雙方仍將維持停火。 阿富汗與巴基斯坦上個月在邊境爆發武裝衝突，造成數十人死亡，是塔利班自2021年重掌阿富汗政權以來最嚴重的暴力事件。 兩國這波衝突源自於巴基斯坦要求塔利班政府遏制武裝份子。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班(TTP)武裝分子，任由他們從阿富汗境內攻擊巴基斯坦，遭到喀布爾否認。 塔利班政府發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，停火協商失敗的原因在於伊斯蘭馬巴德堅稱，阿富汗必須對巴基斯坦的內部安全負起責任。穆賈希德指出，這個要求超出了阿富汗的能力範圍。 但他也強調，迄今為止，阿富汗沒有違反已建立的停火協議，並且將會持續遵守。 上個月中旬，兩國在卡達舉行和平會談並簽署初步停火協議，之後雙方於上週在土耳其舉行第二輪協商，但最終因在武裝分子問題上存在分歧，未能達成長期停火協議。(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 11 小時前
女武神奪隊史首勝 總教練彭武松：是一次很大的鼓舞
女武神今（8）日在木蘭聯賽對上臺北熊讚的比賽，靠著高馨在下半場的12碼罰球，終場以1比0擊敗臺北熊讚，這一勝不僅是女武神...Go Goal 勁球網 ・ 6 小時前
「補充保費新制」小資族扛？ 民怨炸鍋「政院7小時喊卡」
健保新制度，被民眾罵翻！衛福部 本來打算推出，健保 補充保費新制，把 利息、股利 年結，累計超過2萬元的人，就要繳2.11％ 補充保費，民眾直說不合理！結果 7個小時後 「緊急喊停」，被罵翻的衛福部長石崇良表示，只是想把事情做好，去留問題不在自己心中。 #健保新制度#補充保費#喊卡東森新聞影音 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）氣象署預估，颱風鳳凰最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，10日提早末班船，11、12日則全天停航；台電也整備機具，下週加派人力進駐恆春、小琉球。中央社 ・ 7 小時前
竹市棒球場無望明年職棒 味全龍「擬解約」止血...市府回應了
新竹市立棒球場的重啟時程一變再變，確定已來不及排入明年（2026年）的中華職棒賽事賽程。高虹安市府上任以來多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，更傳出職棒球團味全龍來公司不堪長期營運虧損，正在研擬與市府解約，不再以新竹球場作為其雙主場之一。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
《96分鐘》票房飆破2億謝票 林柏宏Cue王柏傑「該上班囉」
《96分鐘》票房突破2億元大關，榮登2025年度台灣電影票房冠軍，昨（11╱8）舉辦北中南4場謝票見面會，林柏宏、王柏傑首度公開合體，先前在澎湖拍戲的王柏傑透露收到林柏宏傳訊：「該來上班囉！」便立刻加入第6周的映後活動，林柏宏也打趣說：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破2億的票房。」太報 ・ 3 小時前
補充保費新制釀民怨 謝金河：施政要抓大放小、讓人民有感
衛福部健保補充保費收費改制引發民怨，行政院緊急喊卡。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，政府施政要抓大放小，讓人民有感。中天新聞網 ・ 7 小時前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
張善政線上勘災被罵爆！他揪昔1事反嗆青鳥
[NOWnews今日新聞]桃園市南門市場昨（5）日深夜突發大火，延燒近3小時才獲控制，市場約三分之二區域都付之一炬，損失慘重；市長張善政凌晨在社群上說明最新消息，強調第一時間指示消防與相關單位全力救援...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 7 小時前
川普向波特蘭部署國民兵 美國聯邦法官裁違法
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。中央社 ・ 13 小時前
臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025 […]民眾日報 ・ 7 小時前
久違辦大型演唱會！曾沛慈登北流「唱到手在抖」轉型唱跳歌手
歌手曾沛慈在北流舉辦久違的大型演唱會，為粉絲帶來一場精彩的音樂饗宴。她以優雅的白紗裝扮坐在花朵鞦韆上華麗登場，整場演出涵蓋快歌、抒情歌曲，展現全方位的音樂實力。曾沛慈坦言自己唱到手都在顫抖，同時透露這場演唱會早在專輯籌備階段就已開始策劃，就是要給歌迷一個重大驚喜。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
補充保費人人罵！賴清德曝健保一年砸了「1兆82億」天文數字
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導衛福部推出健保補充保費改革方案，社會一片罵聲質疑政府搶錢。在健保經費短絀下，賴清德總統今（8）日出席「2025台灣醫學週...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
綠議員拿新竹球場酸高虹安 黃揚明狠打臉：還不是林智堅蓋的
新竹市立棒球場重啟時程一再延後，目前確定趕不上明年職棒球季開幕，據傳職棒球隊味全龍擬與新竹市府解約，將不再以新竹球場做雙主場經營。民進黨新竹市議員楊玲宜嗆，這是新竹市長高虹安3年來惡搞棒球場的自食惡果。對此，媒體人黃揚明打臉楊玲宜，「如果不是林智堅蓋出一座會讓球員受傷的球場，味全龍現在主場還在新竹呢」。中天新聞網 ・ 6 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 8 小時前
咖啡抗憂鬱？喝奶茶午睡更好？幾件比睡覺更好的休息法
【健康醫療網／編輯部整理】比睡覺更好的休息法有很多，其中三個爲：喝咖啡、午睡前喝奶茶、吃好吃的食物。 咖啡提升精神狀態 喝2杯可降四成輕生風險 咖啡因不僅能活化交感神經、提升注意力與專注力，也能擴張末梢血管、促進血液循環，還能刺激大腸的蠕動，幫助改善腸道環境。由此可知，咖啡對疲憊的身心有多種益處。 此外，它也能促進腸壁分泌俗稱幸福荷爾蒙的血清素，以及促進大腦分泌多巴胺，進而達到舒緩壓力的效果。 喝熱咖啡暖和腸道，促進幸福荷爾蒙分泌。最近的研究報告指出，一天喝2杯至3杯咖啡，可以降低45％的自殺風險，憂鬱症風險則可以降低13％。心情低落時，咖啡就像是一種提振情緒的能量飲料。還有研究指出，咖啡可能可以降低30％至60％罹患阿茲海默症或帕金森氏症等腦部疾病的風險。 咖啡別過量 熱咖啡取代並咖啡腸道不受涼 不過要注意，一天喝7杯以上就算是過量，可能導致咖啡因上癮或咖啡因中毒。根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。最後，為了不讓腸道受涼，建議選擇熱咖啡取代冰咖啡。 先喝奶茶再午睡？睡得更快、起來更清爽 鮮奶茶加30分鐘的午睡，能讓你神清氣爽。常健康醫療網 ・ 17 小時前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 8 小時前
（有影片）／幸福蔬果．花現永靖 永靖農業大集合 茄子洋香瓜與盆栽亮眼
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣永靖鄉農會今（8）日上午舉辦「幸福蔬果．花現永靖」農產品推廣行 […]觀傳媒 ・ 6 小時前
中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員
中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也選出35位的一般選任委員，包括唐嘉鴻、黃渼茜等現任運動員。 一般選任委員當...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前