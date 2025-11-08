【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說佳作羅毓嘉：書寫老年同志的靜默記憶
〔記者董柏廷／台北報導〕第21屆林榮三文學獎頒獎典禮今(8)日舉辦。詩人兼散文家羅毓嘉以短篇小說〈走廊的燈閃過五下才滅〉獲得短篇小說佳作。作品書寫一位老年男同志回望1990年代台灣同志運動剛起步、愛滋汙名最強的時代——那個同志身分與病患身分重疊的年代，到了2025年，同婚時代早已到來，這篇小說反而成為一種「空白檔案的補記」。作品有筋有骨，也有舊城牆味的霉與香，羅毓嘉筆下的倖存者，是這場歷史的見證者，也同時是被新社會遺忘的人。
羅毓嘉受訪時表示，小說的誕生不能說是意外，但確實不在計畫中。兩年前，他受「愛知識」網站邀請，進行一系列關於HIV感染者的訪談，主題從過去到未來，累積了豐富的田野資料。「那段過程讓我重新聽見許多生命的聲音，也整理自己對這個議題的記憶。那些故事、那些聲音，終於找到了它們可以被安放的形式。」
作品透過一名老年男同志為主角，從當年西門町、地下酒吧到照護機構的房間，貫穿數十年時間。羅毓嘉坦言，他刻意避開「性」與懲罰式的敘事，不想讓HIV再成為隱喻：「我刻意不寫『恐懼』與『罪』這兩個字，因為對當事人而言，那都太簡單了。真正困難的，是如何活下來。」
對羅毓嘉而言，此則短篇寫的並非悲劇，而是一種存活的倫理。「從那個年代活下來，本身就已是一種成就。看著朋友死去，甚至親手為他們送行，那些不可承受之重，是過去訪談中常聽到的主題。」他形容，那是「在場又不在場的旁觀者與記錄者」的姿態，彷彿在想像吳繼文作品《天河撩亂》裡的時澄，如果活到七十歲，他的日子會是怎樣。
羅毓嘉亦指出，作品最後安排主角被社工系統安置，也是他對未來老年同志的期待：「老年同志是一個不太容易被看見的族群，而HIV老年感染者更不可見。我希望未來不論是不是感染者，都能被善待。」
在同婚、PrEP、平權已成制度的一代，「老同志」成了新少數。老化不只是身體變化，而是「社會怎麼對待你的衰老」。現在的年輕同志多半在社群時代成長，對HIV與祕密的感受和九〇年代差距很大。你期望他們怎麼讀這篇小說？他笑說：「他們過得多麼自在啊，我其實滿羨慕的。不必感受那時候HIV鋪天蓋地的恐怖，真是好。」但他也希望年輕人能從這篇小說回望過去，「理解HIV／AIDS如何徹底改變了幾個世代的同志社群文化。」
被問到是否會繼續小說創作？羅毓嘉笑說：「暫時先不想吧，寫小說實在太累了，我還是寫詩跟散文就好。」他也透露，已將部分獎金捐給持續推動HIV／AIDS工作的組織露德協會，「算是一點回饋，也是一種循環。」
「那些故事、那些聲音，終於找到了它們可以被安放的形式。」羅毓嘉說。〈走廊的燈閃過五下才滅〉裡的燈光閃爍如呼吸，替台灣同志運動與愛滋史，留下了另一種不必吶喊的記錄。
更多自由時報報導
第21屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單出爐
MLB》缺席世界大賽原因曝光 道奇牛棚大將費西亞沉痛宣布女兒過世
重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說
台灣大買家出手！成「這國」第2大出口國 白蝦也不跟宏都拉斯買了
其他人也在看
阿富汗巴基斯坦和談破裂 塔利班政府：將維持停火狀態
阿富汗塔利班(Taliban)政府發言人今天(8日)表示，與巴基斯坦之間的和平談判破裂，但雙方仍將維持停火。 阿富汗與巴基斯坦上個月在邊境爆發武裝衝突，造成數十人死亡，是塔利班自2021年重掌阿富汗政權以來最嚴重的暴力事件。 兩國這波衝突源自於巴基斯坦要求塔利班政府遏制武裝份子。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班(TTP)武裝分子，任由他們從阿富汗境內攻擊巴基斯坦，遭到喀布爾否認。 塔利班政府發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，停火協商失敗的原因在於伊斯蘭馬巴德堅稱，阿富汗必須對巴基斯坦的內部安全負起責任。穆賈希德指出，這個要求超出了阿富汗的能力範圍。 但他也強調，迄今為止，阿富汗沒有違反已建立的停火協議，並且將會持續遵守。 上個月中旬，兩國在卡達舉行和平會談並簽署初步停火協議，之後雙方於上週在土耳其舉行第二輪協商，但最終因在武裝分子問題上存在分歧，未能達成長期停火協議。(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 10 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎三獎羅毓嘉：神如何照看戰爭底下的人民？
同時獲得本屆新詩獎與短篇小說獎的羅毓嘉，描寫以巴戰爭為主題的〈耶路撒冷〉奪得新詩獎三獎，探討宗教、人道與倫理之間的複雜難題。此詩由小孩的視角述說戰爭日常：第一天出門尋找食物，與子彈和死亡擦肩而過，空手而歸；第二天又回到詩作開頭——與戰爭共存的生活場景，每一天都殘酷得不忍直視。談起作品，羅毓嘉說，他不自由時報 ・ 6 小時前
第21屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單出爐
第21屆林榮三文學獎名次今（8）日揭曉，各項首獎分別是：短篇小說獎首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉；新詩獎首獎吳浩瑋〈一起回家〉；散文獎首獎翁佩嫆〈菊島菜菜子〉；小品文獎10名獲選不分排名。完整獲獎名單如下：【短篇小說獎】首獎 劉大芸〈我不過是一個雪人〉自由時報 ・ 11 小時前
長期熬夜恐罹患「腦膜炎」！醫院揭患者平均僅「26歲」
健康中心／林依蓉報導許多人為了打電動，經常嚴重犧牲睡眠，導致作息混亂。這種生活模式不僅會造成健康隱憂，更容易使人體的免疫系統長期處於超載和失衡狀態。近期中國一名30歲張姓男子就因此付出慘痛代價，他因長期熬夜打電動、身體不堪負荷，導致張男智力嚴重受損，退化到僅剩3歲幼童的程度。專家藉此警示，長期熬夜一旦超過身體極限，可能導致免疫力崩潰，讓病毒有機可乘攻擊脆弱的大腦。民視健康長照網 ・ 11 小時前
桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽 50位青年用彩筆描繪家鄉之美
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」今天在苗栗陶瓷農創園區登場，互傳媒 ・ 10 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】新詩獎決審委員焦桐：以鮭魚比喻詩作語感，談創作「孤獨的決心」
焦桐致詞時，以鮭魚為喻，談論詩作的語感與創作現象，他笑說：「今天中午忽然想吃鮭魚，就買了一包北歐鮭魚，裡面放滿香草、迷迭香和鹽，感覺這個北歐來的鮭魚『聳』到爆。」他以此比喻詩作過度堆疊形容詞與副詞，卻缺乏整體方向，「好像讀到一首很三八的詩」。自由時報 ・ 5 小時前
南市夜市吉祥物夜奇鴨前進六甲發放銅板券 超萌形象推廣特色美食
人氣爆棚的臺南夜市吉祥物「夜奇鴨」，晚間再度走進六甲夜市辦理「夜奇鴨」見面會，民眾打卡即送周邊小飾品；為提升夜市經濟，現場發放夜市銅板抵用券，經濟發展局副局長蕭富仁、市場處代理處長林士群、六甲區長陳啟榮均出席同樂；六甲夜市自治會也支持加碼發放支持讓民眾開心逛夜市，盡情感受六甲夜市的人情味與品嚐特色小吃。市長黃偉哲表示，六甲是以稻米和臺灣鯛聞名的「魚米之鄉」，六甲夜市結合在地產業及文化，吸引眾多攤商進駐，提供在地人茶餘飯後的休閒去處，也是外地遊客造訪六甲不可錯過的美食補給站；此次配合「夜奇鴨」遊夜市，市府特別發放銅板券，除推動在地經濟行銷，也給夜市攤商最實際的支持與鼓勵。經發局長張婷媛指出，夜市吉祥物「夜奇鴨」今年暑假出道後，陸續巡迴臺南各地夜市，超萌可愛形象大受好評，吸引 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
關西鎮上林社區蘿蔔美食節 歡慶豐收「好彩頭」
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣關西鎮上林社區發展協會今(8)日於上林社區內的國道三號高速公路下方空互傳媒 ・ 9 小時前
萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人
社會中心／綜合報導合法洗車場，藏"地下賭場"！台北萬華一間洗車場，警方掌握疑似地下一樓經營賭場，由於地點隱密，吸引熟客上門，長期蒐證後，昨天持搜索票前往逮人，當場查獲13名賭客、4名工作人員，並查扣現金23萬多元及象棋等賭具。洗車場老闆喊冤，聲稱只知道租人辦活動，但警方不採信。多名員警，突擊洗車場地下室，果然人贓俱獲，直擊一群賭客，正在賭博。原來警方掌握情資，這裡有間"非法賭場"，藏身在合法洗車場內。但即使被當場查獲，洗車場老闆依舊喊冤。萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人。（圖／民視新聞）洗車場老闆直呼很倒楣，聲稱當天以一天2500元租給客人辦活動，不知道他們是用來賭博。這間洗車場位在台北萬華一處小巷弄裡，地點隱密，附近鄰居不但有的不認識，有的甚至不知道這裡有開店。警方長期蒐證，掌握這裡出入人員有點複雜，疑似經營賭場，吸引熟客上門，持搜索票前往逮人，一共逮到13名賭客，4名工作人員，包含賭場老闆和提供場地的洗車場老闆，以及查獲賭資18萬多元、抽頭金5萬多元及賭具象棋、骰子等證物。萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人。（圖／民視新聞）"非法賭場"以為藏在地下室，不會被發現，但終究逃不過警方法眼。原文出處：萬華合法洗車場藏「非法賭場」 警長期蒐證突襲逮人 更多民視新聞報導「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了民視影音 ・ 9 小時前
防鳳凰颱風…光復鄉又要撤離！估雨量達800毫米「恐有新堰塞湖」24小時內潰決
中度颱風「鳳凰」逐漸逼近台灣，氣象署預估下週將影響全台，東部地區恐成主要受災區。花蓮縣政府今（11/8）日依據林業及自然保育署花蓮分署最新堰塞湖風險評估，劃設警戒範圍涵蓋光復、鳳林、萬榮三鄉鎮，共2720個門牌列入預防性撤離清單。光復鄉公所更明訂規範「上次淹水超過1.5公尺的住戶，一律強制撤離」，即使有二樓也不例外。太報 ・ 11 小時前
張麗善督導鳳凰颱風防颱應變 雲林縣府全面戒備守護農業生產
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】中央氣象署預報指出，鳳凰颱風將於11月11日至13日最接近臺灣，雲 […]觀傳媒 ・ 10 小時前
溫體豬上市！進貨成本貴20元 攤商未漲價：自行吸收
溫體豬肉重新上市，民眾紛紛搶買，但有人擔心豬肉會不會漲價？如果是要滷豬腳或是燉排骨湯，哪個部位的肉漲得最多？實際觀察，零售的豬肉並沒有明顯漲價，但豬肉攤販每頭豬的進貨成本，卻比疫前增加800到1200...華視 ・ 9 小時前
公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷
台北市 / 綜合報導 台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對 雙胞胎 ，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪姓駕駛供稱，當時有點恍神，但好在告示牌離施工處還有一段緩衝距離，沒有撞到工程人員，但也讓他們飽受驚嚇。公車到站乘客下車，接著緩緩駛離，才過沒多久，公車突然緊急煞車，整輛車往前傾停在原地。另個角度看，車輛剛離開，看起來都很正常，下一秒就在路中急煞，差點就被撞到的工程人員嚇了好大一跳，不只告示牌被撞飛，連三角錐也被壓在車底，消防車救護車到場，將3名受傷乘客送醫。記者VS.當事工程人員說：「(有公車撞過來嗎)，對啊，撞到牌子而已，(人都沒怎樣)沒有，沒有，有啊嚇一跳啊，怎麼撞到了。」記者張權說：「肇事公車當時，沿著公車道一路直行，沒有注意到前方，正在施作的工程團隊，直直撞上擺放在，路面的告示牌。」意外發生在今（8）日早上10點多，台北市中山區松江路四平街交叉口，643路新店客運駛離站牌，而前方距離100公尺處，市府公燈處正在進行道路美化工程，洪姓駕駛供稱恍神，不慎撞上工程告示牌，公車上的一家三口輕傷送醫。台北市警局中山交通分隊長江柏欣說：「因恍神致其前車頭，碰撞施工告示牌面發生肇事，造成車上3名乘客受傷，現場未發現有酒後駕車情事。」所幸施工團隊有依規定的距離和範圍擺放三角錐告示牌，公車撞進來時還有一段緩衝空間，沒有釀成嚴重損害，但也讓工程人員飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
高雄永遠的驕傲！陳其邁送戴資穎最大祝福 邀參加「鹽酥雞嘉年華」
即時中心／黃于庭報導台灣「羽球天后」戴資穎，過去征戰世界各大比賽屢獲佳績，昨（7）晚她於社群平台宣布正式退役，感謝羽毛球帶給她的一切，並期盼她的精神能陪伴大家繼續前進，消息一出震撼各界。對此，高雄市長陳其邁今（8）日送上祝福，並表示戴資穎是高雄永遠的驕傲。FTV Sports ・ 13 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前