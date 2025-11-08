【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎二獎陳信傑：用小說和自己和解，寫出低潮中的奮力一搏
〔記者李嘉恩／台北報導〕以〈鸚形目〉獲得本屆短篇小說獎二獎的陳信傑說，雖然接到得獎電話通知時已從Whoscall看見來電顯示為《自由副刊》，「但我還是開心得在飯店櫃檯後轉圈圈。」從事飯店業的他近年諸事不順，除了因去年車禍導致工作中斷之外，得獎作結尾提及的火災也真實存在於他的生活中，「我前幾年在高雄租屋，住在一位退休人士家中，雖然沒有簽訂明確的契約，但我每個月會付他房租，某程度而言算是這篇小說的藍本。」與現實經驗不同的是，陳信傑跳脫過去的書寫慣性，不再以貼近自身年齡的「三十幾歲、從事創作」的人物做為主角，此篇以一位退休男性出發，而關於那場火災，「當時我已經搬走了，但看到消息還是非常感傷。」他回到事故現場幫忙收拾，「大部分的鸚鵡都死了，不像小說的改編是留有一個空白，到底有沒有成功放走那些鳥？我其實是留一個希望在這。」
為何如此安排，也與陳信傑近年碰到的創作瓶頸密切相關，「距離出版《柴貓、夢的浮艇與德魯伊》到現在都沒有第二本，我其實過得很迷惘，如果繼續書寫跟我一樣的角色，似乎對身心沒有幫助。所以我想跳脫自己的角度，重新整理這段經歷，就像大家常說的『與自己和解』。」陳信傑認為「讀書」是突破瓶頸的好方法，甚至直接成為他創作〈鸚形目〉的靈感來源，「《愛動物的人》第一篇叫做〈兔形目〉，我這篇是在向它致敬。」此外，小說中的「陳朝信」則取自於白居易的〈浪滔沙〉，用以暗示情人不告而別。儘管他笑稱此次投稿是「過氣作家的最後一搏」，陳信傑在低潮裡仍舊奮力寫出新作，「是一部四萬字左右、叫做《雲坑》的科幻小說，因為也是我在比較痛苦的時期完成的，所以會看到主角待在金星上的孤絕，且最終走向自我毀滅。」
