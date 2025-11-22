第二場歲末祝福 台灣.金門協力展現
一年將盡，歲末祝福在慈濟人心中，是最重要、最莊嚴的一刻。為了迎接這場年度盛會，金門與雙北五個區域的志工，跨海、跨區合心投入，參與這場由青年團隊的策畫、舉辦在新店靜思堂的歲末祝福活動；人人都以最虔誠的心準備，只願在歲末時分，把最莊嚴的道氣、最深的祝福，呈現在上人面前。
金門慈濟志工 江鈴琴：「我們會利用假日的時候，一起在共修處，一起聞法 一起練習， 那當然是透過線上， 跟台灣的家人學習。」
雖然距離本島遙遠，但金門慈濟志工的用心絲毫不減，透過線上共修、與本島同步精進，只為在歲末祝福時呈現最完整的道氣。
金門慈濟志工 江鈴琴：「在金門做菩薩招生，是比較不容易的， 最大的困難 就是我們，比較欠缺可以耕耘的福田，我們要邀約菩薩是比較困難的， 那像我們沒有醫院， 所以要體驗醫療志工，那可能就要特別發心， 撥時間還要搭飛機回來台灣，才有這樣的機會。」
努力跨越地理限制與種種不便，只為將最好的心意，最莊嚴的展現，帶到歲末祝福的現場。
「生生世世誓為佛教。」
除了金門團隊外，今年"北區"第二場歲末祝福，集結金門、雙北的文山、新店、永和還有中和，共五個地區的青年志工共同策畫，想要辦好這麼殊勝的活動，過程也是充滿挑戰。
慈濟志工 張薾桐：「我們這個場次是由五七連區，來共同來參與的歲末祝福，那主要是由年輕團隊， 我們有幾位北區的年輕人， 我們共同來去做發想， 包含腳本的設計 ，舞台的設計 法海的設計，那中間過程中，其實我們也努力的學習，希望能夠讓所有的動作，跟道氣 能夠修正地更好。」
在青年團隊的用心籌備下，讓歲末祝福的每一個環節，都能圓滿順利，場面更顯得莊嚴與感動。
證嚴上人開示：「這個時間，就是全球回來的人，就是回來我們，各地的靜思堂來受證，所以說 如果不能回來，就委託當地，任何一個國家 不能回來，也一樣是委託在那個地方，在那個地方也是能受證，這是慈濟人愛的力量，不分國家 總是愛是共同。」
「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門宏願。」
在慈濟將屆六十歲之際，慈濟人共同的方向始終不變，不論身在何處、跨越多少國界，那就是把愛代代傳下去。
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
