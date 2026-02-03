第二季評價兩極、原創出走 《最後生還者》提早收官「第三季恐為最終季」

在經歷一段播映空窗期後，HBO影集《最後生還者》近日突然重回全球串流市場，根據網站「FlixPatrol」最新數據顯示，該劇目前已衝上HBO Max全球影集榜第3名，並在全球54個國家進入熱門排行榜。

外界推估收視突然暴漲的兩大關鍵原因，一是悼念「蓋兒」凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara）。凱薩琳於1月30日病逝。她在《最後生還者》第二季中飾演關鍵角色，男主角喬爾的心理諮商師「蓋兒」。

大批粉絲湧入HBO Max重溫凱薩琳最後的精彩演出，讓影集收視率在1月30日當天開始顯著攀升，反映了影迷對這位傳奇女星的深深哀悼。

另一項原因是HBO執行長親揭「完結篇」計畫。就在凱薩琳離世當天，HBO執行長凱西布洛伊斯（Casey Bloys）接受《Deadline》專訪時，首度針對影集未來鬆口。被問及《天后與草莓》與《最後生還者這兩部熱門影集的下一季是否為「最終季」時，布洛伊斯語帶保留但並未否認：「目前看來確實是這樣（即將完結），但在這類決策上，我們會尊重節目統籌的意見。」這項消息讓無數影迷感到不捨，紛紛回頭複習前兩季的感人瞬間。

回顧《最後生還者》第二季（2025年播出）對劇情做出了大膽嘗試，不僅開始改編遊戲二代的內容，更包含主角喬爾（佩德羅·帕斯卡 飾）的死亡轉折。這一決定在當時引發極大討論，讓第二季評價出現分歧，加上原作創作者尼爾德魯克曼（Neil Druckmann）退出影集製作團隊，讓原本預計要至少四季才能說完的故事，看來提早收尾結束。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導