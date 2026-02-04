第二季跟團變貴！歐、美、非4-6月旅遊團費大漲 東非最高48萬

非洲旅遊團費團費調漲約20%至30%。圖為東非動物大遷徙。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年4月到6月第二季想參加歐洲、美國、中亞與非洲的旅遊團費全都漲價，最高漲幅高達30%，東非旅遊團費最貴甚至高達47.9萬元。

中華民國旅行業品質保障協會今天(4日)公布今年第二季的各路線旅遊合理團費範圍，旅遊團大宗美加線、歐洲線、中亞和非洲線團費都大漲，原因各有不同，漲幅從3%到30%都有。

以美加線為例，6月11日起「2026 FIFA世足賽」在美國、加拿大、墨西哥3國共計16城市開打，勢必影響遊覽車、飯店等旅遊資源的取得，造成團費調漲。與去年4月到6月團費相較，受匯率、門票、旺季報價影響，4月和5月因促銷，漲幅約3%，6月份漲幅高達約10%。

歐洲線則因近期的匯率歐元、英鎊、瑞郎已來到高點，更勝超越去年4月川普對等關稅令，匯率陡升，以致旅遊市場受影響。另外，自今年第一季除寒假過年外，旅遊市場不如預期旺；4月到6月的夏季歐洲市場系列團體買氣不旺，歐洲線漲幅約5%到7%。

另外，在中亞和非洲旅遊團費部分，年度漲幅與去年第二季相比，團費調漲約20%至30%。主要受全球通膨、燃油上漲及景點如埃及門票調漲影響，以及當地通膨如土耳其、旅遊業人力短缺影響。

較特別的是，中東與北非異國體驗中，春季是前往摩洛哥撒哈拉沙漠觀星及入住帳篷的絕佳時節；埃及則有火車經濟與雙飛豪華郵輪等多種深度文化體驗。4月到6月是南非克魯格國家公園及肯亞馬賽馬拉進行狩獵之旅的黃金時段，因此團費更貴，甚至可達單人47.9萬元之譜。

今年第二季歐洲線旅遊團費漲幅約5%到7%。圖為法國羅浮宮。(記者吳亮儀攝)

