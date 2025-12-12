第二屆傑出設施之星 金門張斯翔榜上有名

▲由農業部農糧署陳啟榮副署長(中)頒發獎牌與獎金。

【記者 洪美滿／金門 報導】農糧署為推動設施智慧化與永續經營，打造具韌性的現代農業體系，自106年起迄今累計輔導農民興建結構加強型溫網室設施已達2,852公頃，並積極推動智能防災設施與創新經營模式，以提升生產效能、促進產業升級。為肯定在設施農業深耕創新的優秀農民，農糧署於12月10日假嘉義大學國際會議廳舉行「第二屆設施農業之星」頒獎活動，表揚10位標竿農民，期能激勵更多農民投入設施栽培，共同展現智慧農業與永續經營的成果。

▲全國十位設施標竿農民齊聚一堂。

金門縣有機農戶張斯翔於113年度參與徵選，在全國48名報名者中脫穎而出，評選過程以經營規劃、設施與設備應用、作物栽培管理及經濟效益等四大面項進行評分，歷經兩年的評選訪視，依其經營特色設立「菁英獎」、「智能獎」及「效益獎」三大獎項，充分展現臺灣設施農業的多元發展，在委員們綜合評分下，張斯翔榮獲第二屆傑出設施之星-管理卓越菁英獎。

張斯翔從農以後，多次在全國農業評比榜上有名，例第6屆全國百大青農、第33屆全國十大神農，如今，又得到第二屆傑出設施之星，對從民國100年開始從事農業的他來說，這是公部門對他最大的鼓勵與肯定;他的設施約200棟，是金門規模最大，有機驗證(含轉型期)面積也將近7.4公頃，經營願景為積極深耕在地農產業，生產安全蔬果供應地區學童午餐及鄉親，並落實食農教育精神推動低碳農業，致力發展節水、省工等智慧化農業設施(備)，讓金門農業更貼近中央農業政策。

▲金門首位傑出設施之星得獎者張斯祥。

金門縣政府產業發展處李銘培處長表示，以前大家熟知的金門農業只有高粱跟小麥，近年在很多蔬果農民的努力下，設施如雨後春筍般的建置，在氣候變遷趨勢所致極端氣候日趨嚴重的困境下，農業生產模式必需改變，而智慧化生產為未來輔導推動之重點，利用農機取代人力，解決農業人口不足之困境，在水資源明顯不足的情況下，引進節水灌溉設施，穩定農產品質及產量，減少蔬果外購的風險，維護民眾食安，間接實現淨零農業的目標。（照片記者洪美滿翻攝）