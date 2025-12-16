第二屆友善家庭職場》副總統蕭美琴：支持員工顧家也是為企業留才

少子化衝擊台灣產業，大缺工時代來臨，親子天下第二屆「友善家庭職場獎」，今（16）日在台北士林萬麗酒店舉行頒獎典禮，副總統蕭美琴、行政院政務委員陳時中、勞動部部長洪申翰、衛生福利部政務次長呂建德等人，出席頒獎並致詞。

第二屆友善家庭職場有169家企業報名、橫跨31產業類別，最後由55家企業獲獎。獲獎企業，在2024年員工的一年新生兒總數，相當台灣一年新生兒總數的7%，相當於台南市一年的新生兒；員工育嬰留停復職率82%，比全台企業平均高出3個百分點。比薪水更能留住人才的福利是什麼？「友善家庭職場」的資源投入是答案。

55家企業生出全台7%寶寶，用週休三日、職代津貼留住好人才

友善家庭在企業落地，打造雙贏

親子天下創辦人兼執行長何琦瑜指出，「友善家庭」是親子天下創立18年來從未停止過的倡議。18年前，多數企業認為家庭照顧並非企業責任，但隨著台灣少子化持續加劇，今年截至11月台灣新生兒人數不到10萬人，連馬斯克（Elon Musk）都轉發文章示警，缺工衝擊也成為企業切身感受的現實，「如今，友善家庭已經成為企業必須的永續策略。」

何琦瑜表示，從獲獎企業中，看見企業不只有理想，更有行動，端出優於法規的舉措。幾乎每家企業都有彈性工時，支持托嬰到樂齡長照，也有企業推出家政服務抵用卷、無息貸款等創意措施。她也強調，親子天下願意繼續擔任社會在友善家庭職場上進步的平台、夥伴，串連企業與民間力量，面對台灣社會不能迴避的挑戰。

副總統蕭美琴致詞表示，要向投入友善家庭職場的企業表達祝福與感謝，也肯定《親子天下》承擔重要社會責任，持續提出關鍵倡議。他也認同親子天下透過第二屆友善家庭職場，帶動典範，讓百工百業理解友善家庭措施的重要與必要性。她指出，友善職場不只是增加員工生兒育女的誘因，也是為了讓企業獲得更安定的人才，員工不用在兼顧工作和家庭的兩難中做決定，是營造雙贏。

「支持友善家庭職場，政府也有責任。」蕭美琴舉例，明年即將上路的勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」，讓家長可按日申請育嬰留停，提供更務實的支持。她也呼籲，跨黨派、跨部門一起共同推動相關育兒與長照制度；面對快速變化的人口結構，唯有打造讓人才安心工作、安心奉獻的環境，才能形塑更有溫度與韌性的社會。

行政院政務委員陳時中在致詞時表示，「高齡化就像急性病，今天不處理就出問題；但少子化像慢性病，等你有病識感才要醫治，就已經來不及。」陳時中說，2025年台灣新生兒人數可能不足11萬人，「這群孩子長大後人人都有國立大學可讀」，也意味著社會供需產生失衡。

陳時中觀察，整體社會環境對女性不夠友善，尤其職場壓力很大。他認為，友善家庭職場獎得獎企業是社會的先行者，在看到問題後提出解方。明年開始，勞動部等部會也會給予企業更多支持。他也希望，這樣的觀念與措施可以在中小企業落實，這是未來政府的大挑戰，但期待一起努力讓社會進步。

55家企業六大亮點，生出全台7%新生兒

親子天下專案副主編李佩璇說明，綜觀「友善家庭職場獎」55家得獎企業，可以發現六大亮點：

55家得獎企業，2024年合計誕生9,542名新生兒，占全國新生兒的 7%，是很振奮人心的數字。 0-6歲育兒津貼，總計發放近6.5億元，是台北市的1.5倍。 每胎生育津貼，總計發放近1.7億元。 100% 得獎企業，都提供優於法規的假別。 企業育嬰留停復職率82%，比勞動部統計資料79%，高3個百分點。 89%得獎企業自建或簽署特約托兒機構，比全國百人以上企業的自建或簽署特約托兒機構，多出23個百分點。

李佩璇指出，2025年友善家庭職場獎以「定義新世代的友善職場」為主軸，評選標準，包含「企業承諾與文化內化」、「家庭需求導向與多元包容」、「符合產業特色與創新性」、「永續性與社會影響」，期待企業打造讓人「敢生、能養、願留」的永續職場。

李佩璇也發現，友善家庭職場正朝三大趨勢發展：從一次性補助走向長期夥伴關係；從單點福利邁向全員心理安全、假期設計將更具彈性；從法規遵循，內化為企業文化DNA，成為吸引並留住人才的關鍵。例如太平洋崇光百貨推出育嬰留停職代津貼，提供請假者 60% 的薪資給職務代理人；屬於服務業的雲品國際酒店，則推出週休三日，實踐縮短工時。

企業分享：多元措施支持員工

親子天下第二屆「友善家庭職場獎」上半場頒獎典禮中，獲獎的大型企業主管上台領獎，在1.5分鐘致詞的壓力下，分享一家比一家高的育兒津貼、補助，以及讓所有員工都受惠的友善家庭措施。

不少企業分享，早已推出彈性、友善、多元假別，支持家庭照顧需求。明基材料股份有限公司總經理劉家瑞說，公司有12週全薪產假，另有小一入學新生假，家長可以陪孩子上學，也有「有薪長照假」，支持員工照顧父母；美律實業股份有限公司人力資源總處資深處長郭佩姍則提到，公司有「3+1」福利，請三天特休假就多送一天假，員工都很喜歡；就連兄弟姊妹結婚，員工也可請婚假。

托育、長照設施，也能支持員工。中鋼公司人力資源處處長李振維分享，中鋼有許多做到65歲退休的資深員工，為了支持資深員工參與子女成婚的美好時刻，提供2天的主婚人假；早在四十年前，中剛就開設幼兒園，預計明年會開辦托嬰中心，完善托育服務。

此外，全家便利商店人力資源部部長宋啟辰提到，全家依據員工調查，看見員工最苦惱迫切的育兒需求，因此創下通路首例，率先設立 0–2 歲「全家托育中心」，「建設托育中心一路都很緊張⋯⋯後來有人說『好期待你們之後蓋幼兒園喔』，聽了其實還真的有點得意！」他笑說。另外像日月光投資控股，則與日照中心合作，提供員工長輩照護的需求。

少子女化、高齡化的人口結構，是現今先進各國共同面臨的挑戰，也與職場上性別平權、友善家庭照顧的議題高度相關。2023年的諾貝爾經濟學獎頒發給長期致力於研究性別勞動條件差異的學者克勞蒂亞・戈丁（Claudia Goldin），亦凸顯了國際上對此議題的重視。

「當企業願意投入資源，就可支持員工，企業都可以成為改變的推手」何琦瑜說，少子化與缺工危機是企業共同的危機，也相信，得獎企業的各項措施和成效，能夠激發社會一起找到解決少子化和缺工危機，更有效的關鍵解方。