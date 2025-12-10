第二屆土雞饗宴競賽炫味嘉義大學登場 全台17校創意拚料理澎湖科大勇奪冠軍

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為推廣臺灣國產土雞並提升其多元應用價值，由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系承辦的「2025年第二屆臺灣土雞創意饗宴料理競賽」，12月10日在嘉義大學蘭潭校區盛大舉行。活動集結產官學界力量，透過創意料理競賽、產業展售與交流平台，全面展現國產土雞在料理創新與市場發展上的蓬勃潛力。

活動貴賓雲集，包括農業部畜牧司家禽產業科科長陳志維、財團法人中央畜產會家禽組組長薛建智、台灣優良農產品發展協會副執行長楊聰賢、中華民國禽肉行銷發展協會理事長蘇貴煌及執行長陳曉峯、中華民國養雞協會理事長邱時恩、台灣區電動屠宰工業同業公會常務理事鄧學極等農畜禽相關單位代表，以及多位產業代表、食品企業領袖與學術專家，共同見證臺灣土雞產業的創新成果。

廣告 廣告

今年共有來自全臺17所高中職與大專校院的隊伍脫穎而出晉級決賽，現場人潮踴躍、氣氛熱烈。活動同步舉辦產業展售與品牌交流，邀集12家優質土雞品牌設攤，包括元進莊企業、雞大王、御田食品、興禽食品、凱馨實業、台灣福基畜牧、三金農業科技、奔跑蛋、元榆牧場、大成長城鹿野土雞、安德魯紳、八方行食品等，讓民眾能近距離了解國產土雞產品，強化產業與消費者的互動。

嘉大動物科學系陳祥良助理教授表示，今年競賽聚焦國產土雞的多元風味與創意應用，涵蓋「土雞創意料理」、「創新風味設計」及「文化與地域特色結合」等方向，參賽隊伍以加工概念為基礎，融合現代飲食潮流，設計兼具色香味與市場潛力的料理，展現國產土雞食材在創新料理與食品開發上的無限可能。

本次競賽邀請六位專家擔任評審，包括東海大學畜產與生物科技學系榮譽教授吳勇初、食品工業發展研究所產品與製程研發中心副主任黃書政、畜產試驗所組長陳文賢、中華肉品協會理事長黃存后、全國大飯店行政總主廚李坤昌，以及羽笠餐館負責人兼主廚梁翌修，以專業眼光確保競賽公平與品質。

為推動產學合作與產業鏈結，活動特別安排「競賽選手產品品評與媒合交流」，邀請食品企業與通路商品評作品，開啟未來合作與商品化機會，協助將創意從比賽舞台延伸至市場，提升國產土雞品牌能見度與應用價值。

競賽結果由國立澎湖科技大學勇奪冠軍，本屆競賽結果如下：

第一名：國立澎湖科技大學

作 品：芋皇酥雞球、客香米糕雞

獎 金：50,000元

第二名：佛光大學

作 品：一鳴雞人

獎 金：35,000元

第三名：國立屏東科技大學

作 品：紫想你雞梅

獎 金：15,000元

第四名：國立高雄餐旅大學

作 品：椒香醉影-醉韻雞卷、椒舞雞香

獎 金：8,000元

第五名：國立屏東科技大學

作 品：金袋乾坤八寶雞

獎 金：6,000元

此外，佳作七名分別為國立屏東科技大學、黎明技術學院、國立台東專科學校、明台高中及台北海洋科技大學等隊伍，各頒發獎金3,000元。所有獲獎作品之報告檔案均授權主辦單位作為後續推廣之用，助力國產土雞料理持續發揮影響力。

嘉大動物科學系表示，本競賽不僅提供青年學子展現創意的舞臺，更透過食品加工業者深度參與，建構產學合作與產業媒合平台。參賽作品未來有機會與知名食品企業體系合作，實現量產與商品化，促成從「創意構想」到「市場應用」的完整鏈結，進一步提升國產土雞的市場競爭力與產業價值。

圖：由農業部指導、中華民國禽肉行銷發展協會主辦、嘉義大學動物科學系承辦的「2025年第二屆臺灣土雞創意饗宴料理競賽」，12月10日在嘉義大學蘭潭校區盛大舉行，共有全台19家院校學生参賽，最後由澎湖科技大學勇奪冠軍，獲得50000獎金。（記者吳瑞興攝）