第二屆日月潭飲食生活節6-7日在向山行政暨遊客中心舉行

2025 年 12 月 6 日（六）至 12 月 7 日（日）向山行政暨遊客中心川堂及草皮參與方式：免費入場，部分活動需事先報名。

12 月是魚池鄉咖啡採收、蘭花逐漸綻放的時期，魚池鄉公所自 2019 年起，每年的 12 月第一個周末，都會在向山遊客中心辦理在地農特產推廣活動，延續去年以「日月潭飲食生活節」為主題向遊客推廣在地農產紅茶、香菇、蘭花、咖啡及當季蔬菜。

今年度活動分為草皮區域的「全國最大咖啡曬豆場」及「農夫市集」還有川堂區域「最美的快閃書店－向山飲食書坊+主題講座」、以及「Hally Chen 人情咖啡店」，最後是走出日月潭至各地咖啡館的「台灣咖啡 1+1」、等多項活動。

向山草皮「全國最大咖啡曬豆場」，今年邀請到魚池鄉 14 家以及南投縣 8 家總共 22 家咖啡莊園，將採下來的咖啡果實帶到向山草皮，一同沐浴溫暖的冬陽，同時在草皮舞台區域的「台灣咖啡沖煮吧」，參與曬豆的各莊園主會負責沖泡自家栽培的咖啡，和您一同分享美味的咖啡以及從農生活中的酸甜苦辣，今年度以「說故事的咖啡」、「高海拔咖啡」、「魚池風土」、「友善農法」、「比賽常勝軍」5 個主題讓大家認識南投咖啡，喜愛台灣咖啡的朋友不要錯過了。除此之外亦辦理咖啡連連看趣味活動，參加者有機會獲得限量的日月潭精品咖啡掛耳包，邀請喜歡咖啡的您，跟我們一起推廣在地物產。

而咖啡果實在採收後處理到乾燥的過程中，不同的處理方式會影響到一杯咖啡最後呈現，現場請到茶業改良場的咖啡專家同時也是 2024 年世界盃烘豆大賽台灣冠軍劉千如副研究員，為大家解說這個風味轉化的過程是怎麼發生的，每日安排 2 個場次，自由參加。

「農夫市集」草皮區除了美麗的咖啡果實及咖啡香飽眼福及口福外，還有魚池三寶紅茶、香菇、蘭花、蔬果等在地農特產，日月潭特殊的風土氣候，使農作物品質優良，來到市集，千萬不要錯過把他們帶回家的機會。 在川堂區域(向山遊客中心日月潭畔) 「最美的快閃書店－向山飲食書坊」

鄉長劉啟帆表示，魚池鄉的山、水、風土與農作物，是咱最大的驕傲，而每一位前來共襄盛舉的朋友，更是讓魚池變得更熱鬧、更有味道。今年的日月潭飲食生活節，不只展現農民的用心，也希望大家在咖啡香、茶香、書香與笑聲中，感受魚池鄉最真實、最親切的生活。（圖／記者石振賢攝）