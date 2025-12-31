第二屆日立冷氣《夢想成徵計畫》評選結果揭曉 與輪椅舞者幸福空間計畫共同點亮夢想藍圖

圖：日立冷氣《夢想成徵計畫》公益行動。(圖/日立冷氣提供)

歷經數月的徵件、網路票選與專業評審多階段評選，2025 年度的日立冷氣《夢想成徵計畫》 在滿滿的期盼與支持下圓滿落幕。

延續去年帶來的感動與共鳴，今年的活動再次於熱血與期待中盛大展開，不僅吸引全台各地熱心公益的團隊踴躍投稿，更引發社會大眾的積極討論，累計號召近五萬人次網友投票、加入關注公益的行列！

獲得冷氣免費安裝機會！用幸福溫度陪伴身障舞者

結合12位專業評審的現場面審評分，加上歷時一個半月的全民網路票選結果，2025 年日立冷氣《夢想成徵計畫》最終由財團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會所提出之「輪椅舞者幸福空間計畫」脫穎而出，獲得最高總分。

從對抗不適到專注舞動，為身障舞者打造更友善的練習環境

日立冷氣期盼透過此次冷氣捐贈，實際回應身障舞者活動時最迫切的需求。透過冷氣設備的免費安裝與專業規劃，為這群發光發熱的舞者們，打造更穩定、舒適且安心的練習場域！再也不需分心對抗悶熱與不適，而是能更專注地投入每一次舞動，掙脫條件束縛及環境限制，在舞蹈中重拾追夢的感動！

相信當環境更舒適，夢想就能走得更遠。透過這次行動，日立冷氣希望與社會一同成為身障舞者堅實的後盾，陪伴他們在舞台上盡情揮灑熱情，持續舞出屬於自己、更閃耀動人的人生篇章。

用最好溫度延續感動，致力讓更多夢想被看見

「珍愛地球、深耕台灣」從不只是一句口號！更是日立冷氣多年來堅持實踐的企業願景與前行信念，不論是節能產品研發或是實際投入社會公益。日立冷氣始終相信，企業的價值不只存在於市場表現，更體現在對土地與人的長期承諾。透過《夢想成徵計畫》的舉辦，日立冷氣希望用最優質空調成為各團體設備資源的後盾，更期盼成為串聯社會善意的橋樑，讓民眾的每一次投票、每一份關注，都能轉化為對這片土地實質改變的力量。

每一分投身公益的堅持，都值得被肯定

抱持這樣的信念，今年除了獲選團體財團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，可獲得免費冷氣安裝機會以外，日立冷氣也特別加碼：贈送五組入圍團體，每組各三台日立除濕機(RD-14FJ)，感謝他們長期在第一線為社會公益的付出，其投入的時間、心力與堅持，都是推動社會邁向更美好未來的重要力量。

公益行動永不落幕，你我都該同享幸福好空氣

日立冷氣相信「公益回饋」從來不該限制在特定族群。當空氣變得更舒適、環境品質更提升，受惠的不只是單一場域，而是每一位身處其中的人- 被照顧的對象、長期付出的工作者，以及一路陪伴的家人，都能在日常生活中真切感受到，改變正在發生，而大家都值得擁有幸福空氣的機會！

日立冷氣秉持「取之社會、回饋社會」的精神，未來也會繼續以實際行動回應這份期待！串連企業投入與民眾響應，轉化為長久流動的溫暖力量！讓「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」不侷限於特定族群、不停留在未來想像，而是走進真實的生活場景，陪伴台灣每一個值得被守護的角落、朝向真正的共好與共榮前行。