第二屆東勢午茶生活節登場 「咖啡×客庄」打造山城休憩新風貌

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府客家事務委員會昨(23)日於東勢客家文化園區舉辦「東勢午茶生活節—野餐音樂會」，今年活動邁入第二屆，延續去年熱烈迴響，結合在地咖啡、甜點品牌、市集與音樂表演，以「草地、音樂、咖啡香」打造獨具風格的山城文化場域，邀請市民攜家帶眷共度悠閒午後。

▲特技表演團體精彩的演出讓人目不轉睛。

客委會副主任委員魏瑞伸表示，東勢擁有得天獨厚的山城景緻，這場活動不僅呈現客庄風情與在地職人精神，更呼應市府推動健康休閒與生活美學的理念。歡迎民眾來東勢享受咖啡香、音樂與草地的陪伴，認識山城的文化能量與友善環境。

客委會說明，台中東勢以山林環境與宜人生活節奏聞名，同時孕育多家深受民眾喜愛的特色咖啡廳。今年再度攜手山寮下啜 COFFEEZU、梧賴咖啡、號食咖啡、別鬧了大熊咖啡等在地品牌，以及圓圓手作甜點、遇見雞蛋糕、阿卡莎蛋捲、A. cake、愛德披薩、品芝烘焙、Moduwan 選物、阿修茶園、給你扭扭花等特色攤位，展現東勢豐富且獨具魅力的午茶文化。

客委會表示，活動邀請多組表演團體輪番登場，包括明哥菜車樂團、大苗力特技團、雙頻共鳴好聲—心宇＆文楷，以音樂與藝文展演陪伴民眾度過愉悅時光。此外，台中市立圖書館行動圖書車也來到現場，提供親子閱讀活動，增添文化氣息。

客委會補充，期待透過午茶生活節推動在地旅遊、增添觀光人潮、提升城市文化底蘊，歡迎市民朋友一同走進客庄、走進山城，感受東勢午後的獨特魅力。