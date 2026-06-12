第二屆桃漫新星登場 桃園漫畫人才培育成果展開展

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（記者鄭松維∕桃園報導）由桃園市政府文化局推動的 「桃園漫畫人才培育計畫」成果展，於6月12日至6月21日在桃園動漫文創交流基地－淘動漫3樓正式登場。本屆計畫延續首屆培育成果，並吸取過往執行經驗，透過更完整的課程規劃，導師陪伴制度與創作檢核機制，陪伴15位學員完成各具特色的漫畫作品，展現桃園持續深耕漫畫人才培育的成果與能量。

第二屆桃園漫畫人才培育成果展開幕式。（攝影∕記者鄭松維）

第二屆桃園漫畫人才培育成果展開幕式。（攝影∕記者鄭松維）

文化局表示，漫畫不僅是青少年創意與觀點的表達媒介，更是文化轉譯與城市傳播的重要載體，第二屆計畫以「陪伴創作、扎根在地、接軌產業」為核心，從故事編劇、角色塑造、分鏡設計、數位技術到產業實務與國際視野，打造完整的人才培育路徑，協助學員逐步建立屬於自己的漫畫語言與創作方向。透過密集課程與實作累積，學員在短時間內展現出成熟的創作表現與敘事能力，也讓桃園原創漫畫的未來更令人期待。

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桃園市文化局邱正生局長（右四）頒發獎狀給作品表現優異的學員。（攝影∕記者鄭松維）

桃園市文化局邱正生局長（右四）頒發獎狀給作品表現優異的學員。（攝影∕記者鄭松維）

桃園的文化底蘊與地方特色，是本次創作的重要養分。本屆學員多以桃園在地文化、生活記憶、城市景觀與民俗信仰作為故事背景，透過漫畫重新詮釋屬於土地的情感與故事。從廟宇文化、歷史記憶，到日常風景與地方傳說，創作者們以各自獨特的觀點，將在地元素轉化為具有情感溫度與想像力的漫畫作品，也實踐「越有在地特色，越能走向國際」的創作精神。

指導老師黃俊維（右二）頒發獎狀給作品表現優異的學員。（攝影∕記者鄭松維）

指導老師黃俊維（右二）頒發獎狀給作品表現優異的學員。（攝影∕記者鄭松維）

本次成果展除完整展出15位學員作品外，也特別規劃「漫畫IP商品區」，將學員角色與故事延伸為文化商品，展現原創漫畫從文本創作到商品開發的可能性。透過展出、出版與商聘畫整合，提供學員更貼近市場的實務經驗，也讓觀眾直觀感受原創漫畫的文化延展性與產業潛力。

指導老師呂水世（右三）頒發獎狀給作品表現優異的學員。（攝影∕記者鄭松維）

指導老師呂水世（右三）頒發獎狀給作品表現優異的學員。（攝影∕記者鄭松維）

文化局指出，第一屆學員已逐步於外部舞台展露成果，展現桃園漫畫人才培育漸次開花結果的具體績效。誠摯邀請動漫愛好者、創作者與文化產業人士，一同走進成果展現場，見證桃園漫畫新星的創作能量與未來可能。更多展覽資訊與相關活動，請關注「桃園國際動漫大展」官方臉書粉絲專頁：

https://www.facebook.com/TY.ACGT/?locale=zh_TW

第二屆桃園漫畫人才培育計畫學員作品。（攝影∕記者鄭松維）

第二屆桃園漫畫人才培育計畫學員作品。（攝影∕記者鄭松維）