「第二屆歐韓戰略對話」重申台海和平穩定重要性！外交部回應了

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、韓國外交部長趙顯，今（2026）年1月22日舉辦「第二屆歐韓戰略對話」（EU-RoK Strategic Dialogue）中重申台海和平穩定的重要性。對此，外交部今（23）日也回應了！

外交部今日提到，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯與韓國外交部長趙顯於今年1月22日在布魯塞爾共同主持「第二屆歐韓戰略對話」，雙方重申台海和平穩定的重要性，並反對任何片面以武力或脅迫改變南海現狀的行徑，認為這將破壞區域穩定和以規則為基礎的國際秩序。歐盟及韓國另也對第三國支持俄羅斯非法侵略烏克蘭的作法表示譴責。



這是雙方繼「第一屆歐韓戰略對話」後，再次於聯合聲明中強調台海和平穩定的重要性，外交部對此表示歡迎與肯定。

因此，外交部強調，面對威權主義擴張行徑威脅區域和平穩定，台灣作為印太地區負責任的民主同盟成員，將持續強化與歐盟等理念相近夥伴的合作關係，共同捍衛自由民主價值，並守護以規則為基礎的國際秩序。

