▲第二屆水里影展圓滿落幕，《沒走遠的味道》奪金，台灣在地熱血攜手日韓共築亞洲文化橋樑。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】第二屆水里影展16日在玉山國家公園管理處舉行頒獎典禮，在星光、山景與在地熱情的交織下，為這場以「拍咱家己的電影」為精神核心的影像盛事劃下圓滿句點。本屆影展展現強大的地方創作能量，更透過跨國合作、永續實踐與媒體教育，證明偏鄉影展同樣能擁有國際視野與文化影響力。

▲第二屆水里影展圓滿落幕，《沒走遠的味道》奪金，台灣在地熱血攜手日韓共築亞洲文化橋樑。

今年競賽片水準亮眼，最終由洪大舜導演的《從沒走遠的味道》奪下最高榮譽「金獎」。該片以細膩視角記錄水里豆花攤近四十年的情感記憶，引發觀眾深刻共鳴。陳樂頤導演的《根生》以深度探索自我認同的影像語彙，勇奪「銀獎」與「網路評審團票選獎」兩大獎項，成為本屆雙料得主；吳逢源導演以描繪工務段生活的《守》獲得「銅獎」。此外，《雲上守護者》獲頒「評審團推薦獎」，《混血小男孩的煩惱2》獲「最佳文化永續獎」，《剪刀手與剪接手》拿下「特別敘事獎」，「最佳音樂設計獎」則由《生命禮物》獲得。

廣告 廣告

▲第二屆水里影展圓滿落幕，《沒走遠的味道》奪金，台灣在地熱血攜手日韓共築亞洲文化橋樑。

除了在地作品精采亮相，影展的國際交流也達到全新高度。今年開幕片由洪馬克監製、韓國導演朴秀敏執導的《關於遺留之物》，以獨特的「空寂美學」在首映時驚豔現場觀眾。影展同時與日本「泛歐亞國際電影節」合作，特別放映日本導演增山麗奈的紀錄片《瞽女之春：新潟盲女藝人的故事》，日本團隊更親臨現場演出傳統舞蹈與歌曲，讓山城水里成為跨國文化交流的舞台。

▲第二屆水里影展圓滿落幕，《沒走遠的味道》奪金，台灣在地熱血攜手日韓共築亞洲文化橋樑。

影展今年也精選七部台灣觀摩片，內容跨越食農教育、攝影藝術、族群記憶與公共工程，包括《三興驚艷》、《有影台灣》、《生猛台灣》、《金珠·哈里斯》、《原來。紅土上的移民》、《打開花園的門》及《路林共森 – 新中橫》，成功搭起水里與世界影像交流的橋梁。

值得一提的是，本屆影展實現「全員策展」的創舉。策展團隊由紀錄片工作坊學員組成，以高達95%的留存率共同完成整體製作，從紅毯設計到典禮控台皆由學員親自參與，展現偏鄉文化行動不可小覷的能量。影展也全面落實環境永續，半年籌備期間幾乎不使用拋棄式餐具，學員全程自備環保餐具、水杯；課程融入 ESG、SDGs 與 IDGs 概念，更與消防隊合作 CPR、AED 訓練，讓「環境永續」與「生命永續」在地方深耕。

在教育推廣上，水里影展與新興國小合作媒體識讀課程，統籌王歐力更將孩童的畫作結合 AI 製成動畫，激發偏鄉學童的創造力，讓影像成為可親近、可運用的藝術工具。

頒獎典禮後，策展人洪馬克導演將與各得獎導演展開超過20場巡迴放映，走入南投市、集集、台中、彰化、澎湖等地，讓更多民眾看見來自水里的影像力量。影展團隊也正與海外單位洽談合作，未來更有望前進北美，將水里影展推向國際舞台。