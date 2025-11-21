台灣好報

第二屆水里影展圓滿落幕 《沒走遠的味道》奪金

好報

水里故事光耀全球！台灣在地熱血攜手日韓共築亞洲文化橋樑

【記者 謝雅情／南投 報導】在星光與山城熱情的交織下，「第二屆水里影展」於日前（16日）在玉山國家公園管理處盛大舉行頒獎典禮，為這場以「拍咱家己的電影」為主軸的影像盛會畫下圓滿句點。本屆影展不僅見證了在地創作能量的爆發，更透過多元合作，將所有在地與國際元素匯聚一堂，展現地方影展的高度影響力。

金獎出爐：一碗豆花傳承四十年 銀獎探討自我風格
本屆競賽高手雲集，最終由洪大舜導演的作品《從沒走遠的味道》脫穎而出，勇奪最高榮譽「金獎」，該片細膩刻劃水里豆花攤近四十年的情感記憶。

廣告

陳樂頤導演的《根生》則以獨特的個人風格和對「自我認同」的深刻探討，一舉拿下「銀獎」與「網路評審團票選獎」，是本屆雙料贏家。吳逢源導演的《守》則以探討台灣工務段的故事獲頒「銅獎」。其他重要獎項如評審團推薦獎《雲上守護者》、最佳文化永續獎《混血小男孩的煩惱2》、特別敘事獎《剪刀手與剪接手》等，亦各具特色與深度。

雙國連線：日韓跨文化交流確立影展國際地位
本屆影展的國際交流達到新高峰。除了由洪馬克監製、韓國導演朴秀敏執導的開幕片**《關於遺留之物》，以「空寂美學」驚豔全場外，影展也與日本「泛歐亞國際電影節」合作，特別放映日本導演增山麗奈的紀錄片《瞽女之春：新潟盲女藝人的故事》。日本團隊更親臨現場，進行傳統舞蹈與演唱表演，為影展增添濃厚的跨國藝術氣息。

此外，影展也精選了七部台灣觀摩片，題材橫跨食農教育（《三興驚艷》）、攝影藝術（《有影台灣》、《生猛台灣》）、尋親記憶（《金珠·哈里斯》）、族群認同（《原來。紅土上的移民》、《打開花園的門》）及公共工程（《路林共森 – 新中橫》），成功搭建起水里與世界的影像橋樑。

奇蹟背後的共好力量：全員策展、永續實踐與AI教育
影展的成功，仰賴一股強大的「在地共好」力量：全員策展的奇蹟： 紀錄片工作坊學員以高達95%的留存率，「全員加入」策展團隊，親力親為包辦紅毯、佈置與典禮控台，是地方文化活動創造奇蹟的最佳典範。

永續精神的實踐： 影展貫徹嚴格的環保行動，長達半年活動幾乎全面禁用拋棄式餐具，學員全程攜帶環保餐具與環保杯。課程更融入 ESG/SDGs/IDGs 觀念，並與消防隊合作提供 CPR/AED 訓練，實踐「環境永續」與「生命永續」。

影像教育向下紮根： 影展與新興國小合作舉辦媒體識讀課程，影展統籌王歐力更將學童畫作結合AI生成動畫，透過科技激發偏鄉孩童的創作潛能。

這股由在地出發、面向國際、兼顧教育與永續的影像力量，正逐步將水里影展打造成具備國際影響力的文化品牌。

第二屆水里影展頒獎典禮後，策展人洪馬克導演將帶領得獎導演在台灣各縣市進行超過20場巡迴放映，除了水里之外，尚包括南投市、集集、台中、彰化、澎湖等地，詳細巡迴放映片單與場次請洽水里影展粉絲專頁。目前已在洽談其他國家，未來將於北美合作單位上映。

第二屆水里影展 主要得獎名單：
金獎： 《從沒走遠的味道》 導演：洪大舜
銀獎： 《根生》 導演：陳樂頤
銅獎： 《守》 導演：吳逢源
網路評審團票選獎： 《根生》 導演：陳樂頤
評審團推薦獎： 《雲上守護者》 導演：陳淑梅
最佳文化永續獎： 《混血小男孩的煩惱2》 導演：張隱白
特別敘事獎： 《剪刀手與剪接手》 導演：王維綱
最佳音樂設計獎： 《生命禮物》 導演：陳威存

（照片主辦單位提供）

其他人也在看

林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚

林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚

林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！　郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了

蘇州帶紀念品返台被盯上！　郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了

藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。

鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程　愛妻認了：曾心生厭惡

話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程　愛妻認了：曾心生厭惡

鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后　玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄

韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后　玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄

第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。

中天新聞網 ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家

（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家

韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在

自由時報 ・ 5 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽　近況曝變家長會長

侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽　近況曝變家長會長

曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長　凍齡美貌驚艷粉絲

43歲侯湘婷接任國小家長會長　凍齡美貌驚艷粉絲

曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」　SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」　SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來

粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」　三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜

玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」　三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜

說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月　柯佳嬿首露面認：事前不知情

坤達逃兵遭求刑2年8月　柯佳嬿首露面認：事前不知情

坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。

太報 ・ 3 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包

黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包

男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！

穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！

穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千

女人我最大 ・ 13 小時前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門

重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門

長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。

Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實

10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！

青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！

南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」　證實成全球代表

移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」　證實成全球代表

47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」　網大讚：零走神太專業

《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」　網大讚：零走神太專業

由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況

坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況

坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況

EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣

玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣

南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動　警察也出動

直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動　警察也出動

韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前