第二屆波光節好聲音歌唱比賽精彩不間斷 市議員蔡育輝籌募摸彩品邀各界來聽好歌摸大獎

第二屆波光節好聲音歌唱比賽精彩不間斷，市議員蔡育輝再次籌募總價值百萬元以上摸彩品，邀各界來聽好歌摸大獎。（記者李嘉祥攝）

▲第二屆波光節好聲音歌唱比賽精彩不間斷，市議員蔡育輝再次籌募總價值百萬元以上摸彩品，邀各界來聽好歌摸大獎。（記者李嘉祥攝）

配合新營波光節舉辦的好聲音歌唱比賽成功吸引人潮，帶動天鵝湖遊客群及臺南市溪北觀光量能，「2026年波光節好聲音歌唱比賽暨舞蹈表演秀」將於2月21日起閃亮登場，現正受理報名中；長期行銷大新營及大力支持此活動的市議員蔡育輝再次籌募總價值百萬元以上共1200多項獎品，另也串連關心地方發展人士和行政單位，準備各區農特產品特賣、雞蛋、番茄、肉包等美食品嘗、歌唱比賽舞蹈表演秀、配合天鵝湖波光瀲豔、色彩繽紛的光影變化，期能吸引更多民眾到新營天鵝賞遊歡度春節假期。

廣告 廣告

蔡育輝議員表示，臺南縣市合併15年，大新營地區人口流失2萬多人，商機和地方發展跟著流失，對比臺南市區遊客如織，大新營地區更為落寞，即使他長期積極為地方爭取重大建設，但外地人對大新營印象仍是一成不變，缺少觀光吸引力，夜間仍一片蕭條景象；但從前年首屆波光節在新營天鵝湖舉辦出現轉機，新營區公所及台南市青少年休閒活動推展協會也配合波光節活動舉辦好聲音歌唱比賽，去年吸引400人參賽，天鵝湖晚間燈光璀璨，吸引遊客到訪。

蔡育輝議員指出，第三屆波光節活動依然在天鵝湖登場，為期11天，從晚上五點起到九點半，每天有歌唱比賽、舞蹈表演、農特產品展等；今年歌唱比賽共分為長壽、松柏、長青、青少壯、情歌對唱及軍公教等6組別，入圍者除頒發獎盃，前三名並有5000元、3000元、2000元獎金，第4、5名也有1000元；除了聽好歌、看好秀、吃美食，每天並免費提供肉包和魚丸湯讓入場遊客品嘗，還有大型液晶電視等價值超過百萬元共1200多項大小獎品摸彩，希望帶動更多人到新營波光節參觀。

蔡育輝議員強調，天鵝湖不只是擁有300多年歷史的古水利埤塘，更是國家級重要濕地，有天鵝穴、天鵝眼古老傳說，適合騎U-BIKE或延著天鵝湖木棧道愜意遊湖畔美景，第一屆新營波光節創造出天鵝湖的新生命，奪得2024年美國謬思設計大獎，並透過歌唱比賽匯聚人氣；今年天鵝湖精彩活動一籮筐，大新營土風舞比賽於2月21、22日登場；2月23至28日共6天分組進行好聲音歌唱比賽初賽；3月5日至6日為決賽；3月7日有專業舞蹈表演，歡迎各地遊客來聆賞美景、聽歌、看舞、吃美食，參加摸彩拿紅包及獎品。