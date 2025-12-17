「第二屆發現寶山之美攝影比賽」競爭激烈 得獎作品出爐





由寶山鄉公所主辦的「2025 第二屆發現寶山之美攝影比賽」，歷時約5個多月徵件，吸引全台近150位各地攝影好手熱情參與，共徵集618件作品，經過內部初選及專業評審團初評、複評嚴謹評選後，最終選出24件優秀作品獲獎。頒獎典禮17日上午在寶山鄉公所五樓禮堂舉行，邀請得獎者與寶山重要景點代表一同見證寶山自然景觀、人文風情與生態之美。

寶山鄉長邱振瑋說，寶山隨著竹科發展，一直在快速變化，許多美好事物也一直在消失，希望藉由舉辦攝影比賽，吸引攝影好手利用他們的專業技術，將寶山的美好紀錄留下，未來更會納入運動、生活、傳統習俗、舊時景物等多元主題，讓各種隱藏在各地的美麗景色都可以被發掘出來，讓更多人認識這片生長的土地。

《枝頭藍鵲》作品展現高度觀察力與拍攝耐心，畫面清晰、主體鮮明。

邱坤桶議員說:「藉由攝影比賽活動所產生的美麗照片，可以與伴手禮或文創商品結合，讓大家在不同時刻都可以推廣本鄉的特色。」，最後古仁樺主席更表示:「公所團隊辦理各項有意義的活動及建設，代表會都會全力支持。」

比賽主題分為「景觀類」、「人文類」及「生態類」三大類別，參賽作品題材涵蓋寶山的好山好水、生活紀實、文化活動、地方節慶與自然生態等，透過攝影師細膩的觀察與獨特視角，完整呈現寶山一年四季不同面向的風貌。其中，三大類別冠軍作品更獲得評審一致肯定，成為本屆比賽焦點。

景觀類冠軍由湯丹生以作品《寶二勝景》奪得，作品以寶二水庫為主題，捕捉晨昏水天相映的寧靜景色，構圖穩定、層次分明。評審指出，作品成功掌握最佳拍攝時機，畫面節奏成熟，展現寶山山水壯麗而療癒的自然魅力。值得注意的是，湯丹生同時以作品《光雕之美》獲得優勝，兩件作品皆展現出作者對夜景及光影主題的嫻熟掌握。

人文類冠軍由王弈婷以作品《童趣》獲選，畫面記錄孩童於寶山鄉間自在玩耍的純真瞬間，情感自然流露。評審認為，作品兼具紀錄性與情感溫度，透過光線與構圖的巧妙運用，傳達寶山純樸溫暖的人文底蘊。

生態類冠軍由蕭丞硯以作品《枝頭藍鵲》奪得，作品以台灣藍鵲為主體，透過細膩對焦與景深運用，突顯藍鵲姿態與羽色之美。評審表示，作品展現高度觀察力與拍攝耐心，畫面清晰、主體鮮明，呈現寶山良好的生態環境與生物多樣性。



