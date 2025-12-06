第二屆竹北半城路跑 近4000名跑者熱血參與

「2025竹北半城路跑」於環北路夜市鳴槍開跑。





「2025竹北半城路跑」6日清晨於環北路夜市鳴槍開跑！近4000名跑者不畏清晨低溫，熱血參與這場年度體育賽事。以路跑聞名的日本熊本縣玉名市，由市長藏原隆浩親率代表團以及吉祥物玉名喵，一同參與盛會，展現台日城市間的體育交流與情誼。

活動吸引36組企業接力隊伍報名，包括Kromax奇裕企業、ORGANO奧璐佳瑙科技、中國醫藥大學附設醫院等公司行號踴躍參與。為了讓跑者更具榮耀感，今年特別邀請去年12K與21K男女冠軍以「傳承領跑」方式帶領跑者，包括陳立洋、劉宇杰、曾怡禎、黃馨儀，以及於11月披上中華隊戰袍，在亞青運3000公尺奪金、被譽為「沒有心臟的男人」的王城宇，今年再度挑戰21K，成為全場焦點。

賽事中，21K 菁英挑戰組表現尤為亮眼。男子組冠軍由王誠宇以 01:12:11 奪得，成功打破去年參賽紀錄；亞軍為許慕驊01:16:49，季軍則由陳立洋01:16:59拿下。女子組方面，黃馨儀以 01:30:23 再次奪得后冠；亞軍和季軍分別是楊素卿01:37:36和吳秀玉01:45:14。至於 12K 城市挑戰組，男子組前三名依序為賴賢鴻、谷建宏、劉宇杰，女子組前三名則由游雅君、黎艾昀、鄭雁予獲得。在 5K 歡樂組中，李驊宸、陳柏良、彭子謹分列前三。此外，企業接力組的冠軍由「好運男子組」勇奪，亞軍是「好運女子隊」，季軍則頒給了「聯一路飛一隊」。



