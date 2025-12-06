第二屆竹北半城路跑21K 獲AIMS國際認證

第二屆竹北半城路跑，日本熊本縣玉名市市長藏原隆浩親率代表團以及吉祥物玉名喵一同參與盛會。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「二０二五竹北半城路跑」六日清晨於竹北市環北路夜市鳴槍開跑，近四千名跑者不畏清晨低溫，熱血參與年度體育賽事。竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢等皆起早共襄盛舉，為各組跑者加油打氣。

竹北市長鄭朝方表示，今年路跑包含一K、五K、十二K、廿一K與企業接力組等多項組別，其中最受矚目的廿一K菁英挑戰組，賽道已正式通過AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）認證，讓竹北路跑正式邁入國際級賽事行列，成為全台僅約十場取得認證的賽事之一。

廣告 廣告

以路跑聞名的日本熊本縣玉名市，由市長藏原隆浩親率代表團以及吉祥物玉名喵一同參與盛會，展現台日城市間的體育交流與情誼。玉名市為「日本馬拉松之父」金栗四三的故鄉。為紀念這位代表性的體育先驅，藏原隆浩特別準備深具意義的「金栗四三賞」獎盃，致贈給廿一K中第四十三位跑回終點的選手，以此獨特方式傳承運動家精神與竹北交流，獲得這份殊榮的選手正是竹北在地人江祐鱗。

為了讓跑者更具榮耀感，今年特別邀請去年十二K與廿一K男女冠軍以「傳承領跑」方式帶領跑者，包括陳立洋、劉宇杰、曾怡禎、黃馨儀，以及於十一月披上中華隊戰袍，在亞青運三千公尺奪金、被譽為「沒有心臟的男人」王城宇，今年再度挑戰廿一K，成為全場焦點。

本次賽事中，廿一K 菁英挑戰組表現尤為亮眼，男子組冠軍由王誠宇以一小時十二分十一秒奪得，成功打破去年參賽紀錄；女子組方面，黃馨儀以一小時卅分廿三秒再次奪得后冠；十二K 城市挑戰組，男子組冠軍賴賢鴻、女子組冠軍游雅君；五K 歡樂組中，冠車為李驊宸；企業接力組冠軍由「好運男子組」勇奪。