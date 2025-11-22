第二屆綠色保育「大腳印獎」典範農友遍及全臺
三年一度，綠色保育農友的榮耀時刻，二0二五年第二屆綠色保育「大腳印獎」典範農友頒獎典禮昨二十二日由農業部林業及自然保育署與財團法人慈心有機農業發展基金會共同舉辦。活動當天揭曉十三位獲獎的典範農友，並邀請林業保育署署長林華慶及慈心基金會執行長蘇慕容頒獎表揚，同時也邀請觀察家生態顧問有限公司黃于玻總經理、農業試驗所向為民博士，農業部臺南區農業改良場義竹分場黃瑞彰分場長等三位評審代表，說明評選過程的發現與期許。適逢綠色保育標章推動十五週年，會中也感謝長年支持綠色保育產品加工、行銷及選購的各界企業夥伴與專家學者，肯定綠保農友對生態環境的斐然貢獻，共同建構生態經濟產業重要基礎。
慈心基金會執行長蘇慕容致詞時提到，十五年前因為官田水雉事件，與林業保育署共同推動綠色保育標章，是讓臺灣生態進入農業系統的重要關鍵，隨著有機農業促進法通過，把友善農耕納入有機農業的範圍，讓更多有理想的友善農友能更長遠的守護環境與土地。同時，綠色保育標章的產品，皆有謹慎的把關與評鑑，也讓消費者能安心享用。林業保育署署長林華慶感性的表示，當年官田水雉只剩不到二百隻，如今已恢復到三千隻，過程中與慈心基金會共同克服許多困難挑戰。今年綠保面積已逾一千公頃，雖然看似不多，但是散布在全臺各地，每塊綠保田區都是該地動物的重要庇護所。署長特別感謝綠保農友們，用良善的心，為全臺灣妥善管理田間生態及守護土地，得獎者更是友善農業各領域的典範。「大腳印獎」典範農友遍及全臺各縣市，為臺灣的永續農業刻劃出美好的願景。
「大腳印獎」三組獎項也是綠色保育行動的核心，獲獎農友展現高度的專業性與創新精神。農田生態系統，是土壤、生物、棲地與農人智慧的整體展現。慈心基金會執行長蘇慕容說明，「大腳印獎」以三大獎項?「生產操作組」、「生態營造組」、「土壤健康組」進行分組選拔，呈現綠保農友田間實踐技術與理念的成果與價值，同時也構築出一個兼顧生產力、生態價值與環境永續的農業願景。評審表示，今年獲獎的農友不僅在田間操作上精益求精，更在資料記錄、通路拓展與環境教育上展現高度整合力，成為永續農業的創新典範（見圖）。
「生產操作組」著重於「預防勝於治療」的種植技術，穩定供應安全健康的食物。農業部臺南區農業改良場義竹分場黃瑞彰分場長說明評審過程，這屆的得獎農友，已經從管理農田提升到管理生態系，不但系統化管理，更是精緻化管理。獲獎者：郭明賢與蔡一宏（特優—十甲有機農場看天田／嘉義縣）以輪作、休耕與綠肥種植，結合生物防治與天敵棲地營造，打造出兼顧病蟲害管理與水土保持的田區；林勝瑋（特優—林爸優質農產／嘉義縣）則善用病蟲害整合管理（IPM）策略與自製液肥，展現病蟲害整合管理的成熟度；張振浪（特優—赤科山天心茶莊／花蓮縣）則以完善的田間記錄與行銷策略，提升茶葉品質與經濟效益。
「生態營造組」聚焦於觀察力與科學方法營造多樣性生態環境，讓農田成為動植物共存的棲息地。觀察家生態顧問有限公司黃于玻總經理表示，生態組得獎者因為想著為動物多做一些，農友的大腳印就變成可以讓田間動物跟著走的腳步，近年企業也開始關注生物多樣性，而這些田間動物正是綠保農友最好的生態履歷。獲獎者：林永堅與鄭語慈（特優—順月農園／彰化縣）在田間分區規劃、設置猛禽棲架、獨居蜂旅館與昆蟲育幼區，並善用iNaturalist記錄物種，推動生態教育與發展六級產業；鍾尹元（特優—星守農場／臺東縣）種植防風植物，打造昆蟲旅館，並運用空拍機與紅外線相機進行生態觀測，展現科技與生態融合的可能性；陳正勇（特優—夏田有機生態農場／花蓮縣）善用農場周圍原有地形，提供生物棲息空間，並在邊坡種植原生樹種深具示範性。
「土壤健康組」則是強調土壤生命力的維護與再生農業的實踐，維持永續耕作的基礎。農業試驗所向為民博士提到本屆獲獎者的初心都很感性，希望把先輩的土地好好的留給後代子孫，他們用更開放的態度學習土壤專業，同時也影響更多農友加入改良土壤的行列。獲獎者：張顥嚴（特優—菩茗有機／南投縣）在茶園實施混層耕作與土壤覆蓋，累積有機質並提升微生物多樣性，符合再生農業的核心精神；林木泉（特優—活泉自然生態農場／臺東縣）善用自身所學在田間試驗，於有限資源中找到活路的機會；黃淑娟（特優—枻心福田好野庄園／高雄市）則在都市農地推動食農教育與土壤管理，展現農業六級化的多元可能。
自去年以來，慈心基金會與農業部生物多樣性研究所簽訂合作備忘錄，共同推廣農友們使用手機APP「iNaturalist（愛自然）」，記錄、上傳在農場發現的生態影像，以利社會大眾和企業界認識綠保農田豐富精采的生態價值。因此，本屆特別增設「農田生態紀錄達人」獎，表揚二十三位在農場中累計觀察物種數達50種、或觀察筆數達一五0筆的綠保農友，以感謝他們響應公民科學與農田生態記錄的積極行動。
農友、消費者與企業攜手共創 打造有機農業生態產業鏈
綠色保育十五年的推動，仰賴綠保農友用心在田間的實踐，更有賴消費者的選擇與企業的支持，共同構築一條從土地到餐桌的永續農業生態產業鏈。綠保農友不只是生產者，更是生態系統的守護者與教育者，透過田間管理、棲地觀察、市集參與，讓更多人理解農業與環境的深層連結。
慈心基金會與林業保育署感謝各界對綠色保育標章的支持，也是推動綠保農友持續前行的關鍵力量，從綠保市集—田裡有腳印、透過有機通路里仁公司合作，進入全臺逾百家門市，讓消費者可以直接選購。玉山銀行長期支持花蓮南安部落，並收購瓦拉米與顧客、員工共同分享，也讓友善有機農產透由企業合作走入更多家庭。國泰商旅與W-hotel則是將綠保食材導入高端餐飲，提升友善農業的社會能見度。「綠保米缸計畫」則是串聯企業與社福機構，讓綠保稻米成為公益的橋梁。多方協力的成果，展現出市場對友善農業的高度認同，也呈現六級產業的整合潛力，同時也建構臺灣有機農業生態產業體系。
在氣候變遷、物種消失與農村人口老化的挑戰下，綠保農友用行動守護生態，綠保典範農友的故事，也是臺灣永續農業發展的希望。慈心基金會邀請社會各界持續支持綠色保育，只要你我多一分責任感與行動力，未來的世界，肯定會變得更好。讓田裡的一小步，成為改變世界的一大步，邀請您一起參與這場綠色行動。
第二屆「大腳印獎」典範農友獲獎名單如下：「生產操作組」特優十甲有機農場看天田—郭明賢、蔡一宏（嘉義縣）林爸優質農產—林勝瑋（嘉義縣）赤科山天心茶莊—張振浪（花蓮縣）優等謝騏合（臺南市）「生態營造組」特優順月農園—林永堅、鄭語慈（彰化縣）同時榮獲「農田生態紀錄達人」
星守農場—鍾尹元（臺東縣）同時榮獲「農田生態紀錄達人」夏田有機生態農場—陳正勇（花蓮縣）優等客庄等路—王欽鈿（臺中市）賀吉自然生態農場—洪良和（臺中市）同時榮獲「農田生態紀錄達人」「土壤健康組」特優菩茗有機—張顥嚴（南投縣）活泉自然生態農場—林木泉（臺東縣）緣芋花田—黃金全（臺北市）。
