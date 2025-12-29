第二屆長照永續論壇 聚焦家庭照顧支持網絡

中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林（立者）表示，家庭照顧者長期承擔照顧責任，卻常面臨資訊不足、支持資源零散，以及權利保障不易落實等處境。（弘光科大提供）





中華法律風險管理學會與台灣高齡服務管理學會共同主辦、弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系承辦的「第二屆長期照顧永續發展論壇」，日前於弘光科技大學舉行，吸引200人參與。論壇以「家庭照顧群像：多視角下的服務與實踐」為題，聚焦家庭照顧者在長照體系中的角色，並透過跨域對話，連結照顧現場、法律風險與永續發展等議題。



台灣高齡服務管理學會理事長詹火生致詞指出，家庭照顧是長照體系的重要支柱。（弘光科大提供）

中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林表示，在逢甲大學企管系教授、同時擔任中華法律風險管理學會秘書長顏上詠推動下，學會持續協辦「長期照顧永續發展論壇」，今年更聚焦於「家庭照顧者」議題。他指出，家庭照顧者長期承擔照顧責任，卻常面臨資訊不足、支持資源零散，以及權利保障不易落實等處境；若缺乏清楚的法律與制度框架，照顧者在醫療決策、照顧安排、事故責任，以及財務與契約等面向，皆可能暴露於風險之中。施茂林強調，推動長照永續不能只談服務量能，更需要補上「權利、保障與可依循的制度」，才能有效降低風險並提升照顧品質。

台灣高齡服務管理學會理事長詹火生也在致詞中指出，家庭照顧是長照體系的重要支柱，但面對高齡化與照顧壓力日增，必須以更完整的政策與服務視角，強化照顧者支持與資源連結，建立可持續的照顧網絡，讓家庭照顧者不再孤軍奮戰。

本次論壇規劃兩場主題場次，分別由弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系助理教授莊凱翔與許孟爵引言，聚焦「家庭照顧的實踐與服務」及「家庭照顧的法律風險與永續議題」兩大主軸，從服務現場到制度治理展開跨域對話。

講者分享方面，由社工師胡家祥、諮商心理師趙曉怡、靜宜大學助理教授江禹嫻及八福銀髮服務公司執行長紀鈞惟，分別就家庭照顧服務實踐、權利與風險議題，以及企業永續視角下的照顧議題提出觀察，並於綜合座談中與現場進一步交流對話。

主辦單位表示，家庭照顧議題牽涉心理、社會、法律與制度治理，唯有持續跨域合作，才能讓照顧支持更貼近現場、制度回應更具可行性，進一步推進長期照顧的永續發展。論壇亦於閉幕式安排「專題競賽頒獎」，肯定相關成果與投入，期盼透過教育與實作串連，培育更多能回應照顧現場需求的人才。

