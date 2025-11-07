第二屆青年社區健康服務競賽決賽及頒獎 統一千禧之愛基金會培育青年實健家

統一集團千禧之愛基金會舉辦第二屆青年社區健康服務競賽，為社會及國家培育青年實健家。（記者李嘉祥翻攝）

▲統一集團千禧之愛基金會舉辦第二屆青年社區健康服務競賽，為社會及國家培育青年實健家。（記者李嘉祥翻攝）

為鼓勵醫學及健康相關系所青年積極投身健康促進領域，以專業改變社區，統一企業、統一超商捐助的千禧之愛健康基金會繼2023年舉辦第一屆「青年社區健康服務競賽」後，今年11月再舉行第二屆「青年社區健康服務競賽－青年實健家選拔」決賽暨頒獎典禮，全國19校33系組成27支隊伍報名，分「肌少症」、「營養保健」與「代謝症候群」三組競賽，在經過激烈競爭後，各組由國防公衛、靜宜食品營養、中臺科大護理奪冠，成為2025青年實健家團隊。

參賽學生需自提社區服務企劃書，經書面評選贏得初賽後，利用暑期至社區落實企劃，導入自行設計教材教案，使目標對象賦能或得到正面改善，再至決賽說明推動成果，競選成為年度「青年實健家」；經初賽共21隊脫穎而出，專業橫跨醫學、護理、公衛、營養、物理治療、運動醫學等科系，也有醫管、生工、生科等系所學生加入，其中又以「肌少症防治組」競爭最為激烈，共有10隊入圍，充分反映大學對超高齡社會的人才培育。

決選當天邀食品營養專家前衛福部長台大蔣丙煌名譽教授、代謝科專家中山醫學大學校長黃建寧、高齡醫學專家花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽率領11位專家分3組評審，除以影響力、執行成效、新穎性、延續性等4面向檢視各入圍團隊成效，為鼓勵應用科技工具，今年並增設「科技創意獎」，可看到學生大幅度應用數位機器人、LINE、AI技術等各式創意到社區或據點服務；為讓長輩理解與記住健促原則，參賽學生也於以台語溝通、簡化專業術語、遊戲化、轉化衛教內容給聽障長輩等溝通過程，體會到科學之外還是需要人文的相輔相成。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒教授表示，基金會成立22年來以預防醫學、營養保健為宗旨，持續推動代謝症候群、肌少症及營養保健等防治觀念，常結合7-ELEVEN、康是美、社區據點、學校舉辦健促活動；其中最為人所熟知者有「腰圍八九十 健康常維持之89量腰日」、「肌力報到」、「蔬果佔一半」、「健康出動到校園」等活動；基金會於2023年20週年時並舉辦第一屆「青年社區健康服務競賽」，號召醫學及健康系所學子延伸千禧之愛精神，並以聯合國SDGs 3~良好健康與福祉為目標，深入社區服務，今年再度續辦。

經過激烈競爭，國防醫學大學公衛系學生組成的「國防公衛隊」、中臺科技大學護理系「三高掰掰隊」、靜宜大學食品營養學系的「向日葵種子隊」分別奪下肌少症防治組、代謝症候群及三高慢性病防治組、營養保健組等三組金獎，各獲得5萬元獎金，另前二者並兼得「科技創意獎」1萬元獎金；營養保健組「科技創意獎」則由國防醫學大學公衛系另一組「數位健康研發團隊」拿下。

目前正值國家全力推動「健康台灣」政策，代表主管機關的國民健康署麥揚竣研究員也以「健康人有100個願望，但不健康的人只有1個願望」期勉參賽同學，盼未來勿忘初衷，可應用所學發揮專長成為台灣健促尖兵。