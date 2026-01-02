第二屆高雄市跳水國際邀請賽1/29登場 打造南臺灣頂尖水上競技舞台

第二屆高雄市跳水國際邀請賽，將於1月29日至2月1日在高雄市立國際游泳池盛大舉行，邀請來自新加坡、越南、香港、菲律賓等國家的俱樂部好手，跨海與全台排名前三的菁英國手同場競技。選手們透過比賽進行交流，民眾也可以免費入場，欣賞選手高空翻騰後的精準入水瞬間，感受結合力量與美學的極致視覺饗宴。無法到場的觀眾，亦可透過線上直播同步為選手加油。

圖說：民眾可免費入場，欣賞選手高空翻騰後的精準入水瞬間。（圖片來源：高雄跳水隊提供）

本屆賽事由高雄市政府運動發展局、高雄市體育總會及中華民國游泳協會指導，國統國際股份有限公司（KUO TOONG INTERNATIONAL CO., LTD）全力贊助，不僅成功匯聚多國好手來臺競技，更展現企業深耕在地、力挺臺灣體育發展的堅定決心，為高雄注入豐沛的國際城市運動能量。

本次賽事幕後最大推手歸功於國統國際股份有限公司及其董事長洪雅滿女士。國統國際深知基層運動員培育不易，不僅需要專業的訓練環境，更需要國際舞台的磨練，以實際行動實踐企業社會責任（CSR），洪雅滿秉持「取之社會，用之社會」的企業精神，透過企業力量的支持及實質的資源挹注，提升賽事的規模與硬體品質，更為臺灣選手搭建起與國際接軌的橋樑，讓臺灣跳水運動向下扎根、向上開花，培育出更多未來的台灣之光。

圖說：高雄跳水國際邀請賽為臺灣選手搭建起與國際接軌的橋樑。（圖片來源：高雄跳水隊提供）

高雄長年作為臺灣跳水運動的重點發展城市，孕育出多位國家代表隊選手。本賽事由深耕在地超過十年的『KHDivingTeam』團隊及高雄市健康運動發展協會涂凱茜理事長主力推動。該團隊自2013年成立以來，曾創下全國運動會三連霸的輝煌戰績，擁有完善的專業訓練體系，這次在國統國際的強力支持下，主辦單位將以國際級賽事標準，打造兼具競技強度與觀賞價值的運動舞台。

另外，本屆賽事也由中華民國游泳協會擔任指導單位，在賽事籌備期間提供了全方位的專業建議與技術協助，確保競賽規則、裁判素質及賽程安排皆符合國際標準，除提升賽事的公信力與競技強度，更為參賽選手打造公平、公正且具備高度專業性的發揮舞台，展現臺灣舉辦國際級水上賽事的軟實力。

