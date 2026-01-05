第二屆一信仁愛盃全國圍棋公開賽圓滿落幕 基隆深耕圍棋教育童子瑋：打造圍棋之都

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

由基隆市圍棋委員會承辦之「第二屆一信仁愛盃全國圍棋公開賽」，於昨（4）日在基隆市仁愛國小順利舉行並圓滿落幕。本屆賽事吸引來自全國各地眾多棋士與家長熱情參與，現場秩序井然、氣氛熱絡，充分展現圍棋運動在基隆深耕多年所累積的豐碩成果。

第二屆一信仁愛盃全國圍棋公開賽圓滿落幕 基隆深耕圍棋教育 童子瑋：打造圍棋之都。（圖／童子瑋辦公室）

基隆市圍棋委員會主任委員童子瑋表示，感謝主辦單位、協辦單位及指導單位的大力支持與專業指導，並向所有辛勞付出的裁判老師、工作人員與志工夥伴致上最高敬意。正因為各界齊心協力，才能讓本次賽事在完善規劃下順利完成，為孩子們打造一個安心、公平且具教育意義的競技舞台。

本次賽事特別感謝基隆第一信用合作社總社與瑞芳獅子會300B2區，長期支持圍棋運動及基隆學子的學習發展，成為孩子們持續精進、勇敢站上棋盤的重要後盾。此外，碇內社區發展協會以園遊會形式提供餐點與贈品，讓選手與家長在比賽之餘，也能感受到社區滿滿的關懷與溫暖。

活動當日亦結合公益關懷能量，啟明關懷弱勢協會－健康按摩中心於現場提供按摩及芳療服務，貼心照顧辛勞的家長與工作人員；鍾尚廷老師則提供耳穴義診服務，以專業與愛心守護大家的健康，讓善的力量在賽場中自然流動。

值得一提的是，世界圍棋冠軍周俊勛老師正式出任基隆市圍棋委員會總顧問，象徵基隆邁向「圍棋之都、圍棋城市」的重要里程碑。未來將透過世界級師資的引領，持續推動圍棋三級教育的銜接與落實，深化基層培育，打造完整的學習脈絡。

主任委員童子瑋強調，基隆市圍棋委員會將持續秉持「以賽代訓」的理念，透過賽事累積實戰經驗，培養孩子的抗壓力、自信心與正向態度，陪伴孩子一步一腳印，在圍棋學習的道路上穩健成長。

