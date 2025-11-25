第二幅《蒙娜麗莎》畫作在台灣？黃崇仁砸160萬美金買下 Discovery全新節目大解密

台灣藝術收藏家黃崇仁在6年前，花了160萬美金（約新台幣5,034萬元）收藏年輕版的蒙娜麗莎。（Discovery提供）

全球最神祕又迷人的藝術巨作「蒙娜麗莎」有新故事了？這幅達文西筆下的曖昧微笑，長久以來不僅是藝術界的傳奇，更充滿無數謎團：她到底是誰？為何那笑容如此耐人尋味？更讓人好奇的是，世上真的只有這一幅蒙娜麗莎嗎？台灣藝術收藏家黃崇仁在6年前，花了160萬美金（約新台幣5,034萬元）收藏年輕版的蒙娜麗莎，為「是否存在著不同版本蒙娜麗莎」之爭提供了嶄新的研究方向。

Discovery新節目帶觀眾走訪巴黎、馬德里、佛羅倫斯等地國際視角大解析

黃崇仁（左）分享自己收藏畫作的故事。

Discovery 頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》（A Mona Lisa Obsession），首度以國際視角與跨界對話重新檢視這段傳奇。鏡頭走訪巴黎羅浮宮、西班牙馬德里與義大利佛羅倫斯等地，並邀集國際權威專家、學者與收藏家，以藝術史、科學視角與文化脈絡交織的方式，追尋達文西筆下最神祕的肖像，其中包含一幅罕見收藏於台灣，在所有展出作品中被認為是看起來最年輕的「蒙娜麗莎」。

黃崇仁醫學與藝術雙重專業 揭露畫中人體結構與光影奧祕

這幅珍藏版蒙娜麗莎由黃崇仁持有，黃崇仁結合醫學與藝術專業，深入剖析畫中人體結構、光影層次，帶來嶄新觀點。他表示：「這幅畫不僅是藝術品，更是達文西創作精神跨越世紀的證明。」節目還邀請多位國際權威專家，包括達文西研究權威馬丁·肯普（Martin Kemp），從科學與藝術雙重視角，解密達文西如何將人物肌理與光影活靈活現地呈現出來。

台灣國寶級收藏 黃崇仁盼讓全世界看見這幅跨世紀珍品

黃崇仁手上的畫作，被稱為看起來最年輕的「蒙娜麗莎」。此畫作描繪的喬宮多夫人面容更年輕、神情更柔和，細節展現出達文西構思初期的藝術語彙，為「是否存在著不同版本蒙娜麗莎」之爭提供了嶄新的研究方向。

黃崇仁也感謝Discovery團隊願意完成這節目、把這節目做好，他也說，自己覺得有義務給全世界人看到這幅畫，「因問這是人類的遺產，我的任務是把這張畫留在台灣、變成台灣的國寶，這很不容易。」

黃崇仁（左）、華納兄弟探索集團高級副總裁董事總經理邱煌（右）。

《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》11/29晚上8點 Discovery頻道精彩首播

這幅畫作究竟還隱藏著多少不為人知的故事？Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》，邀集藝術史學家、達文西研究學者及藝術收藏家，帶領觀眾穿越時空，重新審視這抹微笑背後的故事與創作精神。《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日星期六晚上8點於Discovery頻道台灣首播。

