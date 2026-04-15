白沙屯媽祖抵達北港朝天宮 進香現場實況、目前位置一次看
第二支萬金股準備來了！ 探針測試之王穎崴正式站穩9000元大關
要說台股高價股最近最有戲的名字，除了信驊外，穎崴一定在海景第一排。今（15）日盤中最高衝上9120元，等於離萬金股門檻只剩最後臨門一腳，市場也開始直接把「第二支萬金股」的想像直接貼到它身上。這檔「探針之王」的測試介面股，分析師說，現在的穎崴正被AI、高效能運算與先進封裝熱潮一路推著它往上衝。
穎崴這一波最迷人的地方，不只是漲得猛，而是漲得很有故事。去年10月它還只是2字頭後段、3字頭附近的高價股，如今盤中已經閃現9045元，短短幾個月就一路往上飛，直接衝進萬金股預備區。市場資金不斷幫它定義位置，從高價股一路升級成下一檔萬金股候選人。
隨著AI晶片、HPC、高速傳輸與先進封裝需求愈來愈大，測試這一關的重要性也被快速放大，穎也因為這樣一路狂奔。以前市場看半導體，焦點多半放在設計、製造、封裝，但現在大家愈來愈清楚，晶片愈高階、封裝愈複雜，後面的測試介面就愈不能出錯，誰能卡住這個關鍵位置，誰就有機會大口吃肉。
穎崴，就精準站在這個位置上。分析師指出，穎崴是全球邏輯測試座龍頭，在SLT（系統級測試）客製化領域具備極高技術門檻。隨著先進封裝與高效能運算需求持續擴大，市場對測試環節的重視程度也愈來愈高，讓穎崴在產業鏈中的角色愈發關鍵。
更重要的是，穎崴同時具備「產業龍頭」與「股本小」兩大特性，在SLT客製化能力強、全球半導體封裝需求升溫的帶動下，股價本來就更容易被資金放大想像空間，也因此被市場點名，有機會成為下一代股王候選。
穎崴現在最吸引人的，不只是它夠強，而是它同時具備了高門檻、高成長、高想像空間三件事。你要技術，它有；你要產業趨勢，它站在浪頭上；你要股價爆發力，小股本又替它加足分。這也是為什麼每次資金開始往高價AI鏈、半導體設備與測試介面股集中時，穎崴都會被市場第一時間點名。
更妙的是，穎崴現在扮演的，已經不只是族群裡的一檔強股，而是整個探針測試族群的領跑者。它股價愈往上衝，市場就愈容易回頭去看旺矽、精測、雍智甚至創新服務，整個族群的想像空間也跟著被往上抬。換句話說，穎崴現在不只是自己在跑，而是帶著整個測試介面族群一起被市場重估。
更多鏡報報導
綠色鋼鐵駝獸台灣氫能巴士 15分鐘補滿能量悍扛16噸狂跑420公里
台灣AI智慧座艙超猛 把不佔位的保母和一瓶瓶「蠻牛」一起搬進車裡
酷暑蓋2層被還喊冷！她口吐白沫「腦袋被挖隧道」 醫開顱驚見8cm巨蟲蠕動...真相超荒唐
小三「滾床人夫10次」懷孕又墮胎！拍性愛照寄給正宮 她一看崩潰了
其他人也在看
蔡明忠蔡明興領軍富邦演說秀 (圖)
2026 FUBON Talks富邦演說秀14日舉行，由富邦集團董事長蔡明忠（後排右8）、富邦金控董事長蔡明興（後排右9）攜手員工，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。
藍毘尼佛教慈濟學校 獲辦學招生執照
慈濟努力從源頭翻轉，獲得了尼泊爾政府認可，正式取得藍毘尼佛教慈濟學校的辦學執照，教育願景多了一束光，邁入新階段。 慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這是非常令人興奮的時刻，因為我們學校的執照下來。」...
蔡明忠蔡明興領軍富邦演說秀 聚焦防詐等4議題
（中央社記者蘇思云台北15日電）富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自領軍。富邦金今天表示，此次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，員工也從第一線經驗出發，盼回應社會議題。
羅志祥遭謠傳在家中猝逝！ 經紀人7字闢謠
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導現年46歲、有「亞洲舞王」之稱的羅志祥（小豬），近日突遭網路傳出在家中猝逝的不實死訊，消息一出引發不少粉絲恐慌與...
震撼彈！資深反派「心臟病離世」享壽89歲 男星悲慟證實噩耗
資深藝人江圖1971年投身電視圈，以反派角色形象深植人心，豈料，如今傳出他今（15）日因心臟病離世，享壽89歲。對此，藝人田啟文（田雞）向港媒證實消息：「真的走了，今天早上7時多心臟病走」，語氣間難掩惋惜。
TPOC最新民調曝！ 「低薪高房價」成國人心中最痛
TPOC台灣議題研究中心最新民調顯示，國人對國際及台美關係信心大增，但在內政方面，高達64.7%民眾對解決低薪高房價深感絕望。兩岸關係更有逾六成民眾看壞，呈現「外熱內冷」的社會輿情趨勢。
裕日車估SAKURA系列月銷千台，下半年車市有機會好轉
【財訊快報／記者戴海茜報導】裕日車(2227)今天發表NISSAN X-TRAIL SAKURA，總經理姚振祥指出，這次推出X-TRAIL SAKURA，希望一個月可銷售250-300台，整個SAKURA系列3款車每個月可銷售可達1000台。姚振祥表示，NISSAN是裕日車最受歡迎車種，尤其X-TRAIL在台累計銷售量達13.2萬台，這次推出X-TRAIL SAKURA，希望一個月可銷售250-300台。裕日車之前也推出KICKS & SENTRA SAKURA，目前一個月銷售500台，較原本200-300台明顯增加；預估SAKURA系列3款車型每個月可銷售1000台。KICKS & SENTRA SAKURA目前一個月銷售500台，較原本200-300台明顯增加。針對今年台灣車市，姚振祥認為，第一季市況相對緩，若第二季回穩，則下半年台灣車市有機會好轉，但還須看主要品牌車廠加大新車銷售力道及各種販促方案看能否刺激買氣。至於美國關稅與美規車議題，姚振祥表示，美製美規車進口動向可能要等待關稅政策底定後才會明朗，現在已有品牌車廠陸續推出各項方案，加速美製歐規車在台灣銷售力道。姚振祥指出，裕日
指定接班！盧秀燕出席市政行程 多次點名江啟臣「你也要繼續做下去」
台中市長盧秀燕上午主持南區兒少家庭福利館開幕式，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣陪同，盧秀燕提及台中公共托育中心（公托），從她上任時5處增加到50處，稱自己年底就要卸任，多次點名「我會繼續在做，江啟臣，你也要繼續做下去」。國民黨台中市長初選結果3月31日出爐，江啟臣從與藍委楊瓊瓔「姐弟之爭」
寵物用藥急轉彎！7月新制暫緩改「直接註銷」 藍綠立委狂追時程
國民黨立委楊瓊瓔今於立法院衛環委員會質詢指出，全台貓狗數量已突破300萬隻，正式超越14歲以下孩童人口，政府卻因醫藥分業原則，原擬強制限制獸醫預備人用藥品，引發飼主恐慌。她要求，針對急重症與心臟病等救命用藥，應賦予獸醫師「絕對備藥權」，避免制度設計不當造成醫療...
美國原油庫存意外激增 國際油價應聲重挫
商傳媒｜吳承岳／台北報導根據最新數據顯示，截至2026年4月10日當週，美國商業原油庫存意外大幅增加610萬桶，遠高於市場普遍預期的減少130萬桶。這項數據發布後，國際原油價格應聲重挫，儘管全球市場對原油供應可能吃緊的擔憂仍未消散。 詳細數據指出，除商業原油庫存激增外，美國戰略儲油（SPR）也在截至4月10日當週減少了410萬桶，目前總量為4.092億桶，距離其最大容量仍有3.163億桶的差距。 在其他庫存方面，截至4月10日當週，汽油庫存增加了62.6萬桶，目前較五年平均高出3%；而蒸餾油庫存則減少了340萬桶，此前一週也減少了60萬桶，截至4月3日當週已較五年平均低5%。俄克拉荷馬州庫欣（Cushing）的庫存也減少了170萬桶。儘管國內原油產量在截至4月3日當週小幅下滑6.1萬桶至每日1359.6萬桶，但仍較去年同期高出13.8萬桶。 受到這些數據影響，國際原油期貨價格呈現顯著跌勢。布蘭特原油價格當日下跌4.26%，每桶報95.10美元，較前一週下跌約14美元。西德州原油（WTI）價格則大跌7.20%，每桶報91.95美元，較前一週更是重挫約20美元。國際能源總署（IEA）曾表示
台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
白沙屯媽祖「衝大甲媽」轎夫慘甩飛！專家一看不對勁：藏2訊息
生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮年度媽祖徒步進香活動，於12日深夜11時55分正式起駕，展開為期8天7夜的北港行程。今年除了山邊媽隨行外，值年爐主媽也首度登轎同行，形成罕見的「三媽同轎」，吸引多達46萬名香燈腳報名參與，盛況空前。不過13日途中發生轎班人員跌落意外，引發外界關注，民俗專家也提出可能原因。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
張善為癱瘓原因曝！錄節目「1動作」害脖子歪掉 知情者揭驚人內幕
男星張善為當年因演出《麻辣鮮師》「蝌蚪」一角廣為人知，之後主持《完全娛樂》、在兒童台以「黑皮哥哥」的身分帶動唱跳，累積了大批粉絲。眼見演藝之路逐漸順遂，2013年時卻因病癱瘓臥床，消失於演藝圈。資深媒體人許聖梅曾於節目中透露張善為癱瘓的原因，指他因2003年錄製節目時進行「1動作」導致頸椎嚴重受傷，留下瘀血血塊隱患。
最新民調「這黨」好感度墊底！負面聲量超高
[NOWNEWS今日新聞]台灣民眾黨近期深陷前立委李貞秀引發的輿論漩渦，因不滿黨中央的懲處與遞補資格爭議，李貞秀轉而與民眾黨主席黃國昌等黨內核心成員隔空互撕、公開叫板。透過TPOC台灣議題研究中心藉由...
謝典霖接駕！白沙屯媽祖「搖頭倒退嚕」轉身衝隔壁 尷尬畫面曝光
生活中心／巫旻璇報導白沙屯拱天宮媽祖進香今（15日）進入第三天，上午9時8分行經彰化縣溪州鄉中山路四段一帶，預計將於周四抵達雲林北港。不過回顧14日行程，過程中曾出現一段插曲，彰化縣議會原本已在門口設置香案準備迎駕，未料鑾轎行經時突然轉向，未依預期進入議會，反而直奔對街的彰化縣警察局交通隊停駕，讓現場員警又驚又喜，氣氛一度相當熱絡。
國民黨認了！鄭麗文訪中經費「竟由全民買單」 總統府1句話狠打臉
民視新聞／黃于庭、林佳彤報導在國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平會面後，國台辦隨即宣布「10項惠台措施」，遭外界質疑，中國之所以送給台灣蠅頭小利，恐怕是統戰布局。風波未平之際，今（16）日有媒體踢爆，鄭麗文訪中的480萬經費，都是向外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請，形同全民買單；國民黨也認了此事。對此，總統府發言人郭雅慧回擊，「國民黨有跟共產黨談到任何民主嗎？」
威力彩頭獎上看2.6億！3星座好運來臨 爽接意外財
威力彩明（16日）晚間開獎，頭獎上看2.6億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，「3星座」容易中大獎，意外之財有望降臨。
南亞科重訊記者會 15:30財務主管親上火線
[NOWNEWS今日新聞]臺灣證券交易所今（14）日公告，記憶體大廠南亞科將於下午15時30分，於證交所3樓記者室透過視訊方式召開重大訊息記者會，預計將由財務主管饒昌明親上火線，對外說明董事會的重大決...
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%