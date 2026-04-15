第二支萬金股準備來了！ 探針測試之王穎崴正式站穩9000元大關

股后穎崴正把「探針之王」四個字，愈寫愈像能追上信驊的下一代股王。圖／翻攝自穎崴

要說台股高價股最近最有戲的名字，除了信驊外，穎崴一定在海景第一排。今（15）日盤中最高衝上9120元，等於離萬金股門檻只剩最後臨門一腳，市場也開始直接把「第二支萬金股」的想像直接貼到它身上。這檔「探針之王」的測試介面股，分析師說，現在的穎崴正被AI、高效能運算與先進封裝熱潮一路推著它往上衝。

穎崴這一波最迷人的地方，不只是漲得猛，而是漲得很有故事。去年10月它還只是2字頭後段、3字頭附近的高價股，如今盤中已經閃現9045元，短短幾個月就一路往上飛，直接衝進萬金股預備區。市場資金不斷幫它定義位置，從高價股一路升級成下一檔萬金股候選人。

廣告 廣告

隨著AI晶片、HPC、高速傳輸與先進封裝需求愈來愈大，測試這一關的重要性也被快速放大，穎也因為這樣一路狂奔。以前市場看半導體，焦點多半放在設計、製造、封裝，但現在大家愈來愈清楚，晶片愈高階、封裝愈複雜，後面的測試介面就愈不能出錯，誰能卡住這個關鍵位置，誰就有機會大口吃肉。

穎崴，就精準站在這個位置上。分析師指出，穎崴是全球邏輯測試座龍頭，在SLT（系統級測試）客製化領域具備極高技術門檻。隨著先進封裝與高效能運算需求持續擴大，市場對測試環節的重視程度也愈來愈高，讓穎崴在產業鏈中的角色愈發關鍵。

更重要的是，穎崴同時具備「產業龍頭」與「股本小」兩大特性，在SLT客製化能力強、全球半導體封裝需求升溫的帶動下，股價本來就更容易被資金放大想像空間，也因此被市場點名，有機會成為下一代股王候選。

穎崴現在最吸引人的，不只是它夠強，而是它同時具備了高門檻、高成長、高想像空間三件事。你要技術，它有；你要產業趨勢，它站在浪頭上；你要股價爆發力，小股本又替它加足分。這也是為什麼每次資金開始往高價AI鏈、半導體設備與測試介面股集中時，穎崴都會被市場第一時間點名。

更妙的是，穎崴現在扮演的，已經不只是族群裡的一檔強股，而是整個探針測試族群的領跑者。它股價愈往上衝，市場就愈容易回頭去看旺矽、精測、雍智甚至創新服務，整個族群的想像空間也跟著被往上抬。換句話說，穎崴現在不只是自己在跑，而是帶著整個測試介面族群一起被市場重估。



回到原文

更多鏡報報導

綠色鋼鐵駝獸台灣氫能巴士 15分鐘補滿能量悍扛16噸狂跑420公里

台灣AI智慧座艙超猛 把不佔位的保母和一瓶瓶「蠻牛」一起搬進車裡

酷暑蓋2層被還喊冷！她口吐白沫「腦袋被挖隧道」 醫開顱驚見8cm巨蟲蠕動...真相超荒唐

小三「滾床人夫10次」懷孕又墮胎！拍性愛照寄給正宮 她一看崩潰了