第二支M1A2T戰車營換裝本月結訓 陸軍司令、戰區指揮官都親自視導

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍在去(2025)年10月正式迎接首支M1A2T戰車部隊成軍，隸屬陸軍裝甲584旅聯兵三營，隨著第二批戰車抵台，下一支「台版艾布蘭」部隊也正加緊腳步進行換裝訓練，預計本月底結訓並擇期成軍。作為陸軍「新戰力」的指標性門面，繼陸軍司令呂坤修上將後，六軍團指揮官陳文星中將也親赴訓場向受訓官兵致意，肯定辛勞。

國軍第三作戰區、陸軍六軍團指揮官陳文星中將昨(12)日在多位重要幹部陪同下，親赴裝甲兵訓練指揮部的坑子口靶場，視導M1A2T戰車實彈射擊訓練，期間，受訓官兵演練聞令進入戰術位置，依序實施戰車排齊射，對假想敵火力壓制等演練，射擊全程均命中目標，展現訓練成果，並獲指揮官肯定，感謝其投入換裝訓練的辛勞。

而在本月8日，陸軍司令呂坤修上將也在教準部指揮官孔乃德中將等幹部陪同下前往裝訓部，視導第二批換裝M1A2T戰車的部隊，並特別提醒教訓整備、訓練設施工程及後勤維保等重要工作細節，確保接裝任務如期、如質完成。

我國向美採購108輛M1A2T主力戰車，目前已由陸軍接收兩批次共80輛，剩餘28輛預劃今(2026)年第一季前獲得；換裝成軍方面，首支M1戰車部隊已在去年10月底成軍、隸屬裝甲584旅聯兵三營，並由聯兵一營現正換裝中、預計本月結訓，後續還將由584旅聯兵二營、以及機步269旅一個營下轄戰車連進行換裝。

另一方面，首支M1戰車部隊成軍後，去年12月下旬已投入例行的責任區夜間戰備偵巡、演練關鍵基礎設施防護應援，甚至在去年底中共解放軍東部戰區對我發動圍台軍演期間，投入「立即備戰操演」，有效提升裝甲部隊機動馳援能力，持續滿足高戰備目標。

