第二檔台日跨境連結式ETF 009817 今掛牌！ 國泰投信董座:拚打造一站式全貨架商品

第二檔台日跨境連結式國泰日本不動產ETF（009817），今天正式掛牌上市。國泰投信募集發行的國泰日本不動產（009817），今天正式掛牌並得辦理融資融券，成為國內第二檔台日跨境連結式ETF，也是台灣首檔以日本REITs為投資標的之產品。國泰投信董事長李偉正表示，009817不僅是國泰投信跨境合作重要里程碑，也代表國際合作重大進展。國泰投信受益人已突破300萬人，透過全貨架一站式解決方案，滿足客戶需求。

今天掛牌典禮台日證交所首長同台祝賀，包括台灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、東京證券交易所社長岩永守幸及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径等出席見證。

國泰投信董事長李偉正表示，國泰投信秉持「夠穩健 才能靈活前進」的精神，自2015年推出第一檔ETF以來，產品線已擴展至38檔，多檔規模突破新台幣千億元，受益人數超過300萬，打造橫跨多市場、多資產、多策略的全貨架式產品線。009817今日掛牌，讓台日ETF市場交流向前邁進一大步。台灣在AI浪潮中扮演全球供應鏈核心角色，去年00881的連結式ETF「iFree ETF國泰台灣科技龍頭指數」首登東京證交所；今年與大和資產管理再度攜手，將日本最具代表性的J-REITs投資機會帶回台灣，補足市場空白，未來將持續串聯集團資源，提供前瞻性資產管理解決方案。

大和資產管理社長佐野径表示，日本市場自高市早苗新政府上任以來，日經平均指數與J-REITs指數持續展現成長動能，海外資金加速流入，其中來自台灣的投資占比尤為突出，顯示台灣投資人對日本不動產市場的關注度持續升溫。但赴日買房門檻高，透過ETF即可小額參與多元不動產類型，並兼具專業管理效率。009817作為台灣首檔以J-REITs為投資標的之ETF，具高度市場意義，他也對台灣市場ETF的快速發展表示肯定，此次掛牌可望成為台日金融市場彼此激勵的新起點。

國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）（009817）追蹤標的為「iFreeETF東証REIT指數」，成分股涵蓋所有在東京證交所掛牌的不動產投資信託（REITs），類型橫跨商辦大樓、住宅、物流園區、零售商場與飯店等多元不動產，基金具備小額參與、成分股透明與市場交易便利等特性，並採半年配息制度，適合小資或退休族群進行布局。

證交所董事長林修銘表示，去年9月，大和資產管理公司率先於日本市場，發行第一檔連結台灣ETF 的跨境產品，將台灣證券交易所上市的「國泰台灣科技龍頭ETF」（ 00881），以連結式基金的方式，帶進東京證券交易所。自掛牌以來，資產規模已經成長超過六倍，不僅反映日本投資人對臺灣產業實力的高度肯定，也具體呈現臺日資本市場合作所累積的成果。

林修銘指出，今天國泰投信與大和資產管理公司攜手合作，將日本優質資產引進臺灣市場，讓雙向跨境合作形成良性循環，這正是國際資本市場交流非常值得肯定的正向成果。不僅是台日資本市場深化，開啟台灣市場投資人可投資日本不動產的新管道，更進一步開拓多元投資的新選擇。

林修銘也說明，未來除了日本市場以外，交易所也持續了解業者對於發行其他國家跨境ETF的興趣和意願，協助拓展其他國家ETF跨境掛牌的可能性，推動臺灣資本市場邁向下一個高峰。

