第二波寒流急凍全台 低溫特報11縣市警戒

全台「急凍挑戰」!第二波寒流於今天(7日)正式南下，氣象署已針對11縣市發布低溫特報，提醒民眾這波寒流的威力不容小覷，北台灣一早氣溫便有感下降，且預計全台將呈現「越晚越冷」的趨勢。

今天北部及宜蘭清晨約為16至18度，但入夜後台南以北與宜蘭的低溫將下探至12度左右，局部地區甚至可能出現10度以下的極端低溫。到了週日清晨，中北部及東北部整日高溫將不超過12 度，中部以北與東部入夜至清晨最冷時段，低溫更有機會下探至5到9度，民眾務必提前準備好最強效的保暖衣物。

在降雨與下雪機率方面，受到寒流影響，北台灣與東半部地區目前處於濕冷狀態。基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，這波寒流降雪機率最高的時段落在週六深夜至週日白天，由於高空「0度線」下探至新竹以北約1500公尺以上，包括拉拉山、太平山等高海拔山區皆具備優渥的低溫與水氣條件，是目前全台最具降雪潛力的地區。此外，海拔較低的陽明山大屯山，若屆時溫度能逼近 0度且水氣充足，亦有機率迎來紛飛白雪。

受東北風增強影響，台南以北、東半部及離島地區將出現8級以上的強陣風，基隆北海岸及東部沿海則有長浪發生的機率。

空氣品質方面，彰化至雲嘉南地區需防範地表揚塵引發的能見度下降；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級。

