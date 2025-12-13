第二波澎湖大行軍 千人頂風低溫挑戰跨海大橋

澎湖大行軍活動，結合小小兵與軍民共同舉行。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「澎湖大行軍」因廣受各界歡迎，分成2梯次舉行，今(13)日第2梯次在強風、低溫展開。千名參加民眾，與百位國軍弟兄一同自西嶼端浩浩蕩蕩出發，逆風徒步橫越長達2.5公里的跨海大橋，展現出不屈不撓、勇往直前的「三點水精神」，終點站則有白沙「三金饗宴」迎賓，溫暖每個參加者的胃與心。

澎湖縣政府感謝國軍大力支持此次活動，除實際參與行軍外，亦精心展出各項軍備，包括捍衛海峽安全的天弓飛彈，充分展現「軍民一家親」的深厚情誼。現場民眾都向長年肩負捍衛台灣安全重任的勇士與戰將致上最高敬意，並肯定國軍在守護家園之餘，持續敦親睦鄰、深耕地方用心付出。

由於「澎湖大行軍」已逐漸成為冬季旅遊品牌，歷年報名皆迅速額滿。為回應民眾熱情，今年特別規劃2梯次，每梯次提供1500個名額(其中包含500個非澎湖籍旅客名額)，期望藉此帶動地方秋冬經濟，也為居民與遊客創造獨特的旅遊體驗，澎湖縣長陳光復表示明年將擴大舉辦。

大行軍行程結束後，終點站通梁漁港，地主白沙鄉公所特別辦理「3金饗宴」，讓民眾及遊客品嚐以澎湖特產「黑金」紫菜、「綠金」海菜及「白金」土魠魚所烹製的道地海味，以美食饗宴為這場結合歷史、文化與觀光的冬季行軍，劃下難忘的句點，同時也溫暖行軍民眾的胃，身心都能獲得滿足。

澎湖大行軍今年舉辦2場次，縣長陳光復允諾明年擴大舉辦。(記者劉禹慶攝)

