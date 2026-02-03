第二波艾普斯坦檔案震撼公布! 各界「大咖」被掃到 傳川普氣到要開除官員

在美國司法部公布最新的艾普斯坦檔案後，大批群眾湧向紐約市長官邸，表達對新任市長馬姆達尼母親涉及相關案件的不滿。 圖：擷取自 @Wangwenhaha0518 X 分享影片

[Newtalk新聞] 美國司法部日前公布新一批艾普斯坦案相關文件，內容涉及各國政界、商界甚至演藝圈的知名人士，相關話題也成為輿論關注的焦點。隨著事件相關話題不斷延燒，牽涉其中的美國總統川普也宣布將透過法律手段反擊針對他的誹謗行為，甚至有消息稱，川普正在考慮解雇司法部或聯邦調查局 ( FBI ) 的領導官員，以表達自己此次風波的不滿。

X 推主「Michael」指出，前白宮首席策略長兼總統顧問史蒂芬．班農( Steven Bannon )先前曾提出指控，宣稱特斯拉執行長馬斯克也涉及艾普斯坦相關案件。雖然馬斯克本人緊急進行澄清，否認自己與艾普斯坦案有關，但在美國司法部公布的最新文件資料中，馬斯克的姓名赫然在列。「Michael」也不禁感嘆道，「果然 MAGA 集團全員都是惡人，無人例外」。

前美聯儲理事沃許（Kevin Warsh）被川普提名擔任接任主席。 圖：翻攝自 X

除了馬斯克外，X 推主「李南飛」也爆料稱，川普最新提名的美聯儲 ( FED ) 主席凱文．沃許 ( Kevin Warsh ) 也曾出現在 2010 年艾普斯坦舉辦的聖誕活動賓客名單之中，質疑華許可能也涉及相關事件。「李南飛」也諷刺地表示，美國現在正由一個「最髒的俱樂部」統治，批評當前的美國政府是「由人渣組成的」。

與此同時，X 推主「量子．王文哈哈」也指出，日前當選紐約市長的民主黨政治人物馬姆達尼的母親、電影製片人米拉．奈兒 ( Mira Nair ) 也被發現出現在與艾普斯坦案的相關文件之中。隨後，大批抗議者前往紐約市長官邸發起抗議活動，要求馬姆達尼針對母親可能涉及艾普斯坦案一事進行解釋。

另外，X 推主「Pamphlets」爆料稱，法國極右派政黨「國民聯盟」主席瑪琳．勒龐 ( Marine Le Pen ) 的家族也被指控涉及艾普斯坦相關案件，並被標記為「由俄羅斯資助的海外資產」，相關指控也瞬間引發民眾對該政黨以及勒龐家族的懷疑情緒。

法國極右翼政黨「國民聯盟」主席勒龐也出現在相關文件中，被指控其家族與俄羅斯資助的海外資產有關。 圖：翻攝自 @PamphletsY X 帳號

除了政界人士外，多位商界、演藝圈人士的姓名也出現在此次公布的文件之中。推主「新聞調查」表示，在一份美國司法部最新公布的檔案中，微軟創辦人比爾．蓋茲( Bill Gates )因在與「俄羅斯女孩」的交流過程中感染性病，向艾普斯坦索討抗生素，試圖保護自己的配偶。

同時，推主「Globe Observer」與「Surajit」也指出，知名導演伍迪．艾倫 ( Woody Allen ) 曾在 2012 年時，邀請女星史嘉蕾．喬韓森 ( Scarlett Johansson ) 前往艾普斯坦的小島共進晚餐。推主「方舟子」也發現，協助第一夫人拍攝紀錄片《梅蘭妮亞》的美國導演布萊特．瑞納 ( Brett Ratner ) 也涉及艾普斯坦相關案件，「難怪他願意幫與艾普斯坦相識的川普夫婦拍攝紀錄片」。

為第一夫人梅蘭妮亞拍攝同名紀錄片的美國導演瑞納(右)也被發現與艾普斯坦案有關。 圖：翻攝自 @fangshimin X 帳號

隨著相關話題不斷延燒，姓名多次出現在文件檔案中的川普也開始感到不滿。推主「Liuping Xu」表示，川普宣布將針對與他有關的誹謗內容提起訴訟。川普認為，一位名為「邁克爾．沃爾夫」( Michael Wolff )的作家與艾普斯坦「合謀」，試圖損害他的個人名譽與總統職位，「我要把他們告到破產」。

同時，X 推主「烏克蘭戰爭．最新進展」也爆料稱，由於此次公布的艾普斯坦檔案內容提及川普超過 3,000 次，川普正在考慮開除美國司法部長邦迪 ( Pam Bondi ) 或 FBI 局長卡什．帕特爾 ( Kash Patel )，以表達自己對此次內容公布的不滿。「烏克蘭戰爭．最新進展」指出，川普計劃上訴至高等法院，要求司法部停止公開艾普斯坦檔案，並計畫針對協助釋放艾普斯坦文件的各界人士提起訴訟，希望證明自己並未涉及艾普斯坦相關案件。

