第二總部話題發酵 黃仁勳著花襯衫出席尾牙：需要更多台灣人才！

輝達執行長黃仁勳著花襯衫出席尾牙。（鏡報鄒保祥攝）

輝達（NVIDIA）今（30）日晚間舉辦尾牙，以台味十足的「輝達尚蓋讚」為主題，執行長黃仁勳也身穿花襯衫現身，直言尾牙是一年中最喜歡的時刻之一。稍早黃仁勳直球回應台灣設立第二總部「聽起來不錯」，他再度正面回應輝達在台灣發展快速，未來將持續擴大招募人才。

輝達今年尾牙主題是「輝達尚蓋讚」，有超過2,000名員工參與。輝達執行長黃仁勳6點多抵達會場，表示自己「精神好、感覺很好，參加尾牙是一年中最喜歡的事情之一」，還介紹今天穿了「很台灣」的花襯衫。

黃仁勳稍早針對是否在台灣設立第二總部，回應「聽起來不錯」「愈多愈好」，問及是否會招募更多人才，黃仁勳也正面回應，「在台灣，輝達在台灣發展得非常快，今天的GPU是超級電腦，需要這裡的許多合作夥伴，這是我們公司供應鏈和生態系統的開端。所以我們需要更多的人在這裡。晶片設計、系統設計、軟體工程師、供應鏈合作夥伴。」

此外，日前有消息指出，輝達與聯發科合作打造、基於Windows on Arm架構的N1系列處理器即將正式亮相。黃仁勳表示，與聯發科合作打造了「一款非常強大的 SoC」，「低功耗但非常強大，專為搭載非常強大人工智慧的電腦而設計，會有非常多應用程式。」

黃仁勳表示，去年輝達推出了許多新產品，幫助許多公司進入AI領域，其中台灣公司和合作夥伴給予非常多支持，「我們所有的員工也都非常努力地工作，所以今晚我們會好好慶祝！」

他並透露，抵台之後已經和台積電創辦人張忠謀共進晚餐，今天則是在輝達位於南港的新辦公室開了一場員工會議，預計週末會陸續與供應鏈夥伴會面。

