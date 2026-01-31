第二艘價格絕對更合宜！蘇紫雲揭密海鯤號潛艦國造過程
政治中心／劉宇鈞報導
國造潛艦「海鯤號」近日在高雄外海完成首次「淺水潛航測試（PD測試）」，成功下潛至50公尺深度並平安返航。軍事戰略專家蘇紫雲今（31）日揭密潛艦國造的過程，他說，第二艘的價格絕對更合宜。
蘇紫雲：第二艘後就變「老師傅」
蘇紫雲在三立政論節目《54陪審團》表示，大家關切的第二艘，絕對會是更合宜的價格，因為從國際造船的經驗，台灣都做過很多研究了，不管是美國、日本或北約，這些國家造潛艦大概第二艘開始，平均價格大約會在百分之八十以下，叫做Learning curve，就是學習曲線。
蘇紫雲說明，第一艘會有固定資本的投資，包含鋼板捲繞機、船塢、焊道材料、人員培訓等，等於是從零到有，經驗累積、要造第二艘之後就會變「老師傅」，整個建造成本會降低。
蘇紫雲提到，在國際間，潛艦的建造被稱為「水下瑞士錶」，因為必須在一個很有限的空間裡面，除了要保留預留浮力，還要裝上輪機、主機、魚雷、作戰人員、各式感測器材、油料、淡水等，這些都要放在一個三千噸的一個鋼殼裡面，所以配置上要很細膩。
海鯤交艦延遲？蘇紫雲：上游廠商問題
蘇紫雲指出，在設計內部空間的時候，就很像是IKEA一樣，有很多一比一的各種裝備櫃、設備，並由二五六戰隊人員在測試動線，可說是非常用心，所以才會讓海鯤號潛艦後續的工程驗證順利。
至於海鯤號潛艦為何從去年十一月預定要交艦，現在可能要延到2026年6月的問題，蘇紫雲解釋，「不要忘記了，這不是工程問題，這是上游廠商問題」，因為在2024年1月到2024年5月，當時就是因為潛望鏡延遲交貨四個月，所以現在把上游廠商交貨延遲全部算在台船頭上，大家或許都忘記了。
蘇紫雲強調，不是建造時間點延遲，是因為上游的潛望鏡沒交，「所以現在四個月我們補回來是剛好」，以整個宏觀來看，進度並沒有延遲。
