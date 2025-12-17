第二艘巡護船開工 台船加速提升海上巡護實力

▲台船公司與海巡署攜手打造高緯度遠洋巡護船，第二艘正式開工。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】今（17）日上午台灣國際造船股份有限公司（台船公司，股號：2208）於高雄廠舉行「高緯度遠洋巡護船」第2艘開工典禮。台船公司顏聰輝副總經理與海洋委員會海巡署艦隊分署吳瑞祥副分署長共同主持儀式，象徵我國遠洋巡護及海上救援能力再度提升。

新型高緯度遠洋巡護船全船採鋼質結構，滿載排水量約 5000 噸，具備更高的續航力與海上作業能力。設計規劃分為海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，其中海上偵蒐型配置無人機（UAV）強化巡護監偵能力；運輸補給型則搭載多功能物資貨櫃、特勤突擊艇與多功能艇，可支援遠洋運補、海上搜救及聯合演訓任務。

目前第1艘海上偵蒐型巡護船已建造中，第2艘開工船型為首艘運輸補給型。該船採模組化貨櫃設計，不僅可承擔東沙與太平島油料及物資運補，亦可執行北太平洋、中西及南太平洋巡護任務，未來更計畫延伸至南印度洋公海執法，全面提升我國遠洋巡護能量。

台船公司表示，將依計畫如期完成建造，透過智慧造船、無人船與能源工程等新技術，精進船舶品質與性能，提升海巡署執勤效能，保障我國漁民海上作業安全與主權漁權。

台船公司強調，將持續落實「傳承造船、守護海洋」使命，支援我國國防與海上安全，確保藍色國土穩固與海域安全。

開工典禮的順利舉行，不僅象徵我國國艦國造政策落實，也彰顯台船公司從傳統造船轉型為高技術船廠的決心與成果，未來可望為海巡署及國防提供更多性能優越的船艦支援。（圖╱台船公司提供）